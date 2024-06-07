На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушная тревога звучит на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Предупреждение о воздушной угрозе в Киевской области начало действовать в 00:55. В Харьковской области сирены звучат уже 8 часов подряд.
Ранее сообщалось, что в 20 километрах от Луганска сбили два Беспилотный летательных аппарата самолетного типа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Также сообщалось о взрывах в Одессе.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Ранее сообщалось, что в 20 километрах от Луганска сбили два Беспилотный летательных аппарата самолетного типа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Также сообщалось о взрывах в Одессе.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Алина Юрчак