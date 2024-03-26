Ночью ВСУ выпустили по Белгородской области 13 снарядов «Вампир»

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Ночью 26 марта российская система противовоздушной обороны сбила 13 реактивных снарядов «Вампир» в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир"», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Таким образом, в небе над Белгородской областью система ПВО сбила 13 реактивных снарядов.
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Элина Позднякова