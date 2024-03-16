Системы ПВО сбили 15 реактивных снарядов РСЗО «Вампир» над Белгородской областью

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В небе над Белгородской областью ВС РФ сбили 15 украинских реактивных ракет РСЗО «Вампир». Об этом в своём Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что попытка украинских войск атаковать территории России была пресечена в районе 17:00 по московскому времени.
Снаряды были уничтожены средствами ПВО, уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своём Telegram-канале фотографии последствий обстрела украинскими войсками Белгорода, который был осуществлён 15 марта. Читайте подробнее в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова