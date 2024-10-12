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Многие из новых военных в рядах ВСУ не готовы вести боевые действия. Некоторые боятся обстрелов, а кто-то даже ходить не может в силу своего возраста, рассказал украинский военнопленный Анатолий Скикетский.
В настоящее время на Украине мобилизуют «всех подряд». Нередко на фронт отправляют людей 58-59 лет, которые порой не могут нормально ходить, не то, что вести боевые действия, рассказал боец в видео, представленном Минобороны РФ.
По словам Скикетского, командиры отправляют бойцов на задания, даже не ставя перед ними задачи. Они просто дают оружие и отправляют на поле боя.
Также пленный сообщил, что многие военные не возвращаются после отпуска, поскольку не хотят нести службу.
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По словам Скикетского, командиры отправляют бойцов на задания, даже не ставя перед ними задачи. Они просто дают оружие и отправляют на поле боя.
Также пленный сообщил, что многие военные не возвращаются после отпуска, поскольку не хотят нести службу.
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Анастасия Чинкова