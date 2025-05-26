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«Нормально себя чувствуешь?»: Бородин обратился к иноагенту Макаревичу*

Глава ФПБК Виталий Бородин обратился к читающему его посты иноагенту Макаревичу*
Андрей Макаревич* (Фото: Instagram**/ makarevich_andrey_official)

Андрей Макаревич* (Фото: Instagram**/ makarevich_andrey_official)

Глава антикоррупционного проекта Виталий Бородин обратился к признанному иноагентом в России Андрею Макаревичу*, поинтересовавшись у последнего, каково ему в соответствующем статусе.
«Как тебе быть в этом статусе? Ты нормально себя чувствуешь?» — спросил Бородин в соцсетях.
По словам Бородина, он в курсе, что Макаревич* следит за его страницей, читает и отвечает на публикации, а иногда и записывает видео.

Руководитель проекта по борьбе с коррупцией подчеркнул, что Макаревич*ни разу не был в зоне боевых действий. Кроме того, Бородин указал на то, что исполнитель песни «Давайте делать паузы в словах» получает пенсию, будучи народным артистом РФ. Помимо всего прочего, Бородин отметил Вику Цыганову, которая, по его словам, не являясь заслуженным артистом России, передает гуманитарную помощь бойцам.

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*Признан иноагентом в РФ

**Запрещен в РФ
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#иноагенты
Силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ, летевших на Москву
26 мая 2025, 17:19

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские силы ПВО отразили атаку четырёх украинских беспилотников, летевших на столицу. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.
Уточняется, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Как сообщает телеграм-канал Baza, аэропорт Жуковский временно не принимает и не отправляет пассажирские рейсы.

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Воронеж, Москва и Тула: Военэксперт раскрыл, куда могут долететь дальнобойные ракеты НАТО
Военэксперт Литовкин: на Украине нет самолетов, чтобы запускать дальнобойные ракеты
26 мая 2025, 17:09

Фото: iStock/bpawesome

Британия, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, заявил канцлер ФРГ Мерц.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что под прицелом многие российские регионы, однако паниковать не стоит.

«Они летали на 300 километров, сейчас будут летать на 500 километров, если немцы их поставят. Можно поставить циркуль на Украину и обвести масштаб, получится, что они могут попасть и в Тульскую область, и в Курскую область, и в Воронежскую область, и даже Московская область попадает под действие этих ракет. Но пугаться не надо, в панику впадать не надо, потому что эти ракеты применяются только с самолетов F-16», — объяснил эксперт.

Он добавил, что этих самолетов на Украине нет, они находятся в Польше и Румынии, а если оказываются на аэродромах Украины, то Россия их уничтожает.

«Эта новость — попытка напугать Россию, как бы принуждая к миру. Это странное, лицемерное, фарисейское поведение. С одной стороны, вы хотите, чтобы мы прекратили ведение огня, а с другой стороны, наполняете Украину дальнобойным оружием. Так не бывает: если по нам стреляют, стреляют по нашим городам, мирным жителям, мы будем продолжать боевые действия до полного уничтожения всех видов вооружений, которые наносят ущерб российской территории и российским гражданам», — уверил Литовский.

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Два украинских дрона сбили над Тулой
26 мая 2025, 16:21

Фото: iStock/bbsferrari

Два беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбили над Тулой. Взрывы были слышны около 15:35 и в 15:40 в Привокзальном районе.
Как сообщает телеграм-канал Mash, первые хлопки раздались в районе 15:30. Люди жалуются, что из-за БПЛА есть проблемы с мобильной связью.

По данным Минобороны, в ночь с 25 на 26 мая российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 96 украинских беспилотников самолётного типа.

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Мирошник: Обмен пленными между РФ и Украиной стал значимым шагом в переговорах
26 мая 2025, 16:16

Фото: iStock/FabrikaCr

Обмен пленными между Москвой и Киевом по схеме 1000 на 1000 указывает на возможные перспективы улучшения диалога между сторонами конфликта. Так считает посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Напомним, в воскресенье завершился масштабный обмен пленными, в рамках которого в Россию вернулись 303 военных. Согласно российско-украинским договоренностям, достигнутым 16 мая в Стамбуле, с 23 по 25 мая стороны провели обмен по формуле 1000 на 1000 человек.

«Несмотря на массовые информационные атаки, предпринятые западниками на этот формат, критику состава групп, неприятие выносимых вопросов и все остальное с этим связанное, стамбульский вариант демонстрирует первоначальную эффективность этой площадки, если в том есть заинтересованность обеих сторон», — рассказал Мирошник в разговоре с RuNews24.ru.

По его словам, многие хотели, чтобы данный обмен не состоялся, однако сорвать достигнутые договорённости никому не удалось. Уже после первого раунда переговоров с украинской стороной Россия смогла вернуть 1000 человек, в том числе 120 мирных граждан.

Мирошник подчеркнул, что этот обмен пленными стал шагом к нормальному диалогу между Москвой и Киевом. Он также отметил важность поиска для сотрудничества обеими сторонами.

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«Большой проект в шоу-бизнесе»: что не поделили SHAMAN и Анастасия Макеева? Конкуренция и отношение актрисы к Ярославу Дронову
26 мая 2025, 16:14

Анастасия Малькова-Макеева (Фото: ВКонтакте @malkovamakeeva)

Невероятные вокальные способности и любовь к Родине, описанная в песнях, быстро привлекли внимание публики и поставили Макееву на высокую нишу рядом с известным певцом Ярославом Дроновым. Чем известна актриса и как она противопоставила себя певцу Shaman, расскажет «Радио 1».
Актриса и телеведущая Анастасия Макеева известна не только ролями в кино и театре. Блестящая ученица Марка Захарова невероятна успешна. Как наиболее молодая актриса, сыгравшая роль Донны Шеридан в мюзикле «Мамма Мия!», Анастасия оказалась в Книге кордов Гиннеса.

Анастасия Макеева и SHAMAN


Карьера 43-летней актрисы, певицы и модели Анастасии Макеевой складывается удачно. Специалисты очень ценят её вокальные данные и с удовольствием сотрудничают с ней.

Ярослав Дронов, молодой и перспективный певец, известный под псевдонимом SHAMAN, сейчас находится на пике популярности. Профессиональный музыкант с тремя профильными образованиями и двадцатипятилетним опытом выступлений на сцене, помимо ярких песен занимается благотворительностью, оказывает помощь российским военным и невероятно любит Родину.

Не скрывающие своей любви к Родине и воспевающие её в песнях звезды подверглись ожидаемому сравнению. Фанаты часто спрашивают, состоится ли дуэт Макеевой и Ярослава Дронова?

Различия Анастасии Макеевой и Ярослава Дронова


Макеева, помимо обычных концертных залов и театральных сцен, выступает в госпиталях, маленьких домах культуры и реабилитационных центрах. Анастасия поддерживает проведение спецоперации и постоянно ездит в зону СВО с концертами, где создает выступления «под открытым небом» — в лесополосах и землянках.

«У него немножко наоборот. SHAMAN выступает на большой земле, здесь, работает на телевидении. А я там, где нет миллионной публики. Среди моих зрителей больше военных, такое количество военных частей объезжено, что меня уже знают больше там, чем здесь, на гражданке», — объяснила актриса.
Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Концерты, проводимые в непростых условиях и огромная материальная помощь Анастасии, не остались незамеченными и были отмечены наградами, но обладающая природной скромностью певица заявила, что делает всё это по зову сердца.

Существует ли конкуренция между артистами


Сравнивая яркий вокальный талант Анастасии Макеевой и индивидуальный образ Ярослава Дронова, следует отметить, что помимо исполнения патриотических песен их объединяет трудолюбие и целеустремлённость. Репертуар песен певицы мало кого может оставить равнодушными.

«Выступления Ярослава оставляют незабываемые впечатления. Исполнение без фонограммы, взаимодействие с залом, общение с аудиторией, всё это мало кого может оставить равнодушным», — отметил музыкальный критик Сергей Соседов.

Делить артистам совершенно нечего, выяснять отношения нет необходимости. У каждого из них огромная аудитория обожателей, море поклонников и зрительские симпатии.

Вероятность дуэта Анастасии Макеевой и SHAMAN


Темноволосая и большеглазая красавица Анастасия и ярко отмеченный славянской внешностью Ярослав не остались незамеченными и очень привлекают внимание публики.
Анастасия Малькова-Макеева (Фото: ВКонтакте @malkovamakeeva)

Актриса с большим уважением относится к творчеству коллеги, называя его одним из самых интересных проектов в российском шоу-бизнесе. Но, оценивая возможность сотрудничества с Дроновым, она отмечает разницу в их творческих подходах: он работает в сфере телевидения, а она – в «андерграундном» искусстве.

«А хотела бы я спеть с Ярославом? Ну я же понимаю реальность, понимаю, что это большой проект в шоу-бизнесе. А я – такое андеграундное движение. Поэтому очень маловероятно, что это произойдет. Но если произойдет, я буду этому рада. Он весьма симпатичный парень. Почему нет?» — высказалась певица.
Следует отметить, что схожесть репертуара и популярность артистов все же не исключает возможность возникновения дуэта.

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