«Нормально себя чувствуешь?»: Бородин обратился к иноагенту Макаревичу*

Андрей Макаревич* (Фото: Instagram**/ makarevich_andrey_official)
Глава антикоррупционного проекта Виталий Бородин обратился к признанному иноагентом в России Андрею Макаревичу*, поинтересовавшись у последнего, каково ему в соответствующем статусе.
«Как тебе быть в этом статусе? Ты нормально себя чувствуешь?» — спросил Бородин в соцсетях.По словам Бородина, он в курсе, что Макаревич* следит за его страницей, читает и отвечает на публикации, а иногда и записывает видео.
Руководитель проекта по борьбе с коррупцией подчеркнул, что Макаревич*ни разу не был в зоне боевых действий. Кроме того, Бородин указал на то, что исполнитель песни «Давайте делать паузы в словах» получает пенсию, будучи народным артистом РФ. Помимо всего прочего, Бородин отметил Вику Цыганову, которая, по его словам, не являясь заслуженным артистом России, передает гуманитарную помощь бойцам.
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*Признан иноагентом в РФ
**Запрещен в РФ
Никита Кротов