В Запорожской области пропало электричество после удара ВСУ

14 апреля 2026, 23:49

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали Запорожскую область, повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.





В результате удара часть области оказалась обесточена, экстренные службы работают над восстановлением энергоснабжения. В настоящий момент силы противовоздушной обороны отражают атаку ВСУ.



«Прошу жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем ПВО», — написал губернатор.