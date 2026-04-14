В Запорожской области пропало электричество после удара ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали Запорожскую область, повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.



В результате удара часть области оказалась обесточена, экстренные службы работают над восстановлением энергоснабжения. В настоящий момент силы противовоздушной обороны отражают атаку ВСУ.

«Прошу жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем ПВО», — написал губернатор.
Ранее ВСУ атаковали Липецкую область. В результате серии ударов погибла местная жительница, еще пятеро пострадали.
Александр Огарёв

