СМИ написали об отказе крупных стран ЕС обсуждать принятие Украины в блок

Politico: страны ЕС не хотят в ближайшее время обсуждений о принятии Украины

Крупные страны Евросоюза в настоящее время не готовы обсуждать вопрос о принятии Украины в ЕС в ближайшей перспективе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.





В начале марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что при существующем сложном механизме присоединения Украина не сможет стать членом Евросоюза к 2027 году. В связи с этим Еврокомиссия разрабатывает для Киева эксклюзивный план постепенной интеграции. По данным издания, Германия, Нидерланды и Италия выступают за то, чтобы присоединение новых членов основывалось исключительно на их успехах в проведении реформ, без геополитических исключений.





«Разумеется, мы не хотим ослаблять (Владимира — прим. ред.) Зеленского... но подавляющее большинство стран-членов не испытывают желания обсуждать это сейчас», — приводит газета слова одного из европейских дипломатов.



