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В Киеве заявили, что Норвегия задолжала им миллиарды долларов

Каленюк: Норвегия заработала на украинском конфликте и должна Киеву миллиарды
08 февраля 2024, 15:56
Фото: iStock/Derek Brumby

Фото: iStock/Derek Brumby

Норвегия заработала на украинском конфликте миллиарды и теперь должна финансировать Киев, с таким дерзким заявлением выступила глава Центра противодействия коррупции Украины Дарья Каленюк в интервью для Radio NV.
По словам Каленюк, Осло заработало на украинском конфликте более 200 миллиардов долларов. Правда, каким именно образом — чиновница не уточнила.

«Норвегия и Япония — это две страны, которые закрывают дыру в нашем бюджете, которую должны были финансировать Соединенные Штаты Америки. Дефицит в нашем бюджете более 20 миллиардов долларов в годовом выражении уже третий месяц закрывают норвежцы», — заявила Каленюк.


Она также подчеркнула, что Норвегия - очень богатая страна, и может позволить себе вкладываться в поддержку Вооружённых сил Украине гораздо большими средствами.

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В США предупредили Украину о возможной потере Одессы
Экс-советник Пентагона: РФ может взять под контроль Одессу
08 февраля 2024, 15:56

Фото: iStock/3dmitry

Россия может забрать Одессу под свой контроль, Если Украина откажется от проведения мирных переговоров. Такое мнение выразил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман.
«Учитывая нежелание Украины обсуждать мир и намерение ее руководства избегать переговоров и воевать дальше, вопрос в том, понадобится ли Путину взять Одессу, остается открытым», — заявил Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, велика вероятность того, что российское руководство отдаст приказ начать операцию по освобождению Одессы, если Украина откажется от мирного урегулирования конфликта. Этот город всегда считался русским, напомнил Фриман. А его потеря лишит Киев выхода к Черному морю.

Кроме того, бывший советник отметил, что Москва ни при каких обстоятельствах не даст НАТО взять Украину под свой контроль и сделает все, чтобы избежать подобного исхода конфликта.

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В Германии раскрыли возможности России для ударов по Украине
Welt: у России достаточно ракет для продолжения ударов по объектам ВПК Украины
08 февраля 2024, 15:40

Фото: iStock/bpawesome

Армия России имеет достаточно ракет для того, чтобы и далее продолжать наносить удары по военным объектам на территории Украины. Об этом заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер в эфире канала Welt.
По его словам, у России достаточно ракет. При этом журналист отметил, что украинские системы противовоздушной обороны не в состоянии справиться со шквалом российских ракет. Он также добавил, что ВСУ испытывают сложности на всех направлениях спецоперации.

«Есть опасения, так как украинцы изначально гордились тем, что они улучшили свою ПВО, однако ракеты все равно прорываются», — заключил Ронцхаймер.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках пресс-конференции по итогам встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем заявил, что оборонная промышленность Европы не может составить конкуренцию российской, а это приводит к дефициту снарядов в ВСУ.

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ВСУ обстреляли село Ржевка под Белгородом, есть тяжело раненые
Пять человек пострадали при обстреле ВСУ села Ржевка под Белгородом
08 февраля 2024, 15:34

Фото: iStock/RamonCast

Украинские войска обстреляли село Ржевка в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в результате обстрела предварительно пострадали пять человек. Один из них находится в тяжёлом состоянии. У местного жителя произошла травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. В настоящее время его доставляют в Шебекинскую центральную районную больницу.

У остальных пострадавших наблюдаются осколочные ранения нижних конечностей.

Кроме того, от взрывов получили повреждения два жилых дома, в которых выбило стёкла, разрушило фасады, кровли и заборы. Также пострадал один легковой автомобиль.

На месте происшествия работают аварийные бригады и оперативные службы.

В настоящее время уточняется информация о количестве пострадавших и степени разрушений объектов инфраструктуры.

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Украинский дрон ударил по автобусу с людьми в Белгородской области
Гладков: Дрон ВСУ атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка
08 февраля 2024, 15:23

Фото: iStock/vadimrysev

ВСУ атаковали рейсовый автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка Белгородской области, пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе автобус, в котором ехали мирные жители. В результате взрыва есть один пострадавший - у мужчины осколочные ранения ноги», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавшего мужчину в ближайшее время доставят в больницу, где ему будет оказана вся необходимая помощь.

По информации Shot, автобус ехал из Шебекино в Муром.

Как сообщает Mash, под обстрел Вооружённых сил Украины также попал город Шебекино. Ранения получили четыре человека, один из которых находится в тяжёлом состоянии с травмой головы. Помимо этого, украинским огнём была повреждена машина скорой помощи.

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ВС РФ поразили в Николаеве завод БПЛА и общежитие с бойцами ВСУ и иностранными кураторами
Подпольщик: ВС РФ поразили в Николаеве завод БПЛА и общежитие с боевиками ВСУ
08 февраля 2024, 15:13

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ в ночь на 8 февраля ударили по заводу «Экватор» в николаеве, поразив производство беспилотников и общежитие, где проживали бойцы ВСУ, а также иностранные кураторы. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, который сослался на информацию своих товарищей из самого города.
«В ночь на 8 февраля по военным объектам в городе Николаеве была нанесена серия ударов. Один из них пришелся в центр города по заводу "Экватор"» - цитирует РИА Новости Лебедева.

По его словам, ВС РФ использовали для удара по заводу три БПЛА «Герань». Один из них попал в цех, где производились беспилотники для ВСУ, а второй – в общежитие. Там располагались украинские военные, а также иностранные кураторы, которые помогали собирать и настраивать дроны. Третий российский беспилотник угодил во внутреннюю часть завода, где по имеющимся данным находились джипы с военными номерами и военная техника.

Лебедев также добавил, что под удар ВС РФ попал завод железобетонных изделий. Там прогремел мощный взрыв.

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Мирный житель получил ранение при обстреле Белгородской области
При обстреле белгородского села Ржевка пострадал мирный житель
08 февраля 2024, 15:01

Фото: iStock/IGOR KUTNII

Украинская сторона атаковала село Ржевка в Белгородской области из реактивной системы залпового огня, ранение получил один мирный житель. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, один из снарядов попал в частный дом. В это время там находились люди. В результате этого пострадал мужчина. Его экстренно госпитализировали в медучреждение. О состоянии его здоровья информации не приводится.

При этом уточняется, что обстрел ВСУ белгородского села ВСУ осуществили из города Волчанска Харьковской области.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Он призвал местных жителей укрыться в безопасных местах. В настоящее время тревога отменена.

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Картаполов рассказал, когда будут обсуждать проект о возрасте контрактников ВС РФ
Картаполов: Законопроект о возрасте контрактников должны обсудить до 22 февраля
08 февраля 2024, 14:49

Фото: iStock/vasile voicu

Законопроект о предельном возрасте для военнослужащих по контракту должны обсудить до 22 февраля, об этом сообщил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов в комментарии для «РИА Новости».
Ранее в российском Министерстве обороны предложили внести поправки в федеральный закон и установить единый предельный возраст для всех, кто несёт военную службу по контракту в период мобилизации и военного положения.

По информации Картаполова, этот законопроект сейчас находится на стадии обсуждения, которое должно завершиться до 22 февраля.

«Когда обсуждения закончатся, тогда можно будет о нем говорить, а сейчас исходная информация, не более того», — подчеркнул глава комитета по обороне.

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#вс рф
#госдума
#мобилизация
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На Украине заявили об увеличении дезертирства в рядах ВСУ
NYT: в ВСУ растет число дезертиров из-за прекращения военной помощи США
08 февраля 2024, 14:41

Фрир: iStock/Mariia Kokorina

Все больше бойцов ВСУ дезертируют из-за того, что перестают надеяться на предоставление необходимого вооружения странами Запада Украине. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на члена украинского разведывательного подразделения Олег Войцеховский.
«Здесь присутствует фатализм. Ситуация обстоит именно так, но нам все равно нужно выполнять наши задания. Количество дезертиров пока невелико, но оно растет», — говорится в статье.

Уточняется, что бойцы ВСУ начинают сомневаться, что союзники предоставят Украине необходимое вооружение в достаточном количестве.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не владеет магией, при помощи которой можно было бы бесконечно помогать Украине.

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Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении
Минобороны: ВС РФ укрепили позиции на Донецком направлении
08 февраля 2024, 14:19

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные сместили баланс сил на Донецком направлении, заняв более стратегически выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны РФ.
В сводке ведомства отмечается, что на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск России заняли лучшие рубежи и позиции, проведя успешные операции по огневой поддержке и нанесению поражений живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой народной республики.

В результате этих действий украинские войска понесли значительные потери, включая до 310 военнослужащих, один танк и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы российские силы поразили артиллерийскую систему M777 производства США, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу Д-20, орудие Д-30 и противотанковую пушку МТ-12.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» также улучшили свои позиции впереди передовой линии. При поддержке артиллерийского огня российские бойцы отразили две атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ в районе Ямполовки в ДНР и Серебрянского лесничества. В результате этих столкновений украинские войска потеряли до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в сотрудничестве с авиацией нанесли удары по боевикам и технике двух украинских бригад в районах Угледара и Макаровки. Украинские военные потеряли более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

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