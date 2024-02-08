В Киеве заявили, что Норвегия задолжала им миллиарды долларов

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Норвегия заработала на украинском конфликте миллиарды и теперь должна финансировать Киев, с таким дерзким заявлением выступила глава Центра противодействия коррупции Украины Дарья Каленюк в интервью для Radio NV.
По словам Каленюк, Осло заработало на украинском конфликте более 200 миллиардов долларов. Правда, каким именно образом — чиновница не уточнила.
Она также подчеркнула, что Норвегия - очень богатая страна, и может позволить себе вкладываться в поддержку Вооружённых сил Украине гораздо большими средствами.
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«Норвегия и Япония — это две страны, которые закрывают дыру в нашем бюджете, которую должны были финансировать Соединенные Штаты Америки. Дефицит в нашем бюджете более 20 миллиардов долларов в годовом выражении уже третий месяц закрывают норвежцы», — заявила Каленюк.
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Евгения Парфентьева