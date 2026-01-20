Власти Белгородской области проверят Telegram-каналы за фейки во время блэкаута
Власти Белгородской области проверят Telegram-каналы, распространявшие фейковую информацию во время массового отключения электроэнергии в регионе. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, в период блэкаута официальные каналы сознательно не публиковали оперативные сообщения о ходе ликвидации последствий ЧП, чтобы не передавать чувствительную информацию противнику. Этим, как отметил губернатор, воспользовались «вражеские Telegram-ресурсы», которые начали массово и скоординированно распространять дезинформацию с целью вызвать панику среди жителей.
В частности, в фейковых публикациях сообщалось о «горящих генераторах» и якобы выезде руководства области из региона. Гладков подчеркнул, что правоохранительные органы дадут правовую оценку действиям таких каналов. Среди них он назвал «Пепел», «Белгород Сегодня», «Типичный Белгород», «Аполитика» и ряд других.
