Норвежский просчёт: переданные Украине мины не сработали в бою

17 апреля 2026, 14:42

Forsvarets forum: переданные Украине норвежские мины оказались неэффективными

Представитель норвежских ВС Браге Стайнсон Виик-Хансен заявил, что украинские военные не получили полную информацию о применении мин NM123, из-за чего боеприпасы показали низкую эффективность на передовой. Об этом пишет РИА Новости.