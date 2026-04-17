Норвежский просчёт: переданные Украине мины не сработали в бою

Forsvarets forum: переданные Украине норвежские мины оказались неэффективными
Фото: iStock/Neznam

Представитель норвежских ВС Браге Стайнсон Виик-Хансен заявил, что украинские военные не получили полную информацию о применении мин NM123, из-за чего боеприпасы показали низкую эффективность на передовой. Об этом пишет РИА Новости.



Журнал Forsvarets forum сообщает, что у этих снарядов действует лишь режим «‎ближнего действия»‎. В таком случае заряд подрывается над целью, а ударный режим не работает.

По данным издания, военные применили такие боеприпасы против наших военных, но нужного эффекта для боевиков не последовало, и операция сорвалась. В армии Норвегии уточнили: запасы пометили как «‎ограниченно пригодные к использованию»‎, однако это предупреждение не дошло до конечных расчетов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

