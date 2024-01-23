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Украинские военные считают руководство страны и страны Запада виновными в провале летнего контрнаступления, так как оно было заранее оглашено. Об этом пишет испанская газета Mundo.
По информации издания, многие украинские военные винят власти страны за преждевременную огласку контрнаступления.
Он добавил, что киевские власти поставили перед ВСУ непосильные задачи. Также давление оказывали западные страны, которые и заставили Украину пойти на это контрнаступление.
Таким образом, издание утверждает, что основные упреки украинских военных направлены на США и Европу. Они считают, что союзники оказали недостаточно помощи для планируемого крупномасштабного контрнаступления. Также один из военных рассказал изданию, что на Украине почти не осталось мужчин. По его словам, например, во Львове на одного мужчину приходится пять женщин.
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«Все (украинское руководство – ред.) занималось объявлением того, куда мы направляемся, и конечно, нас ждали», - заявил украинский спортсмен Андрей Онистрат, вступивший в ВСУ.
Таким образом, издание утверждает, что основные упреки украинских военных направлены на США и Европу. Они считают, что союзники оказали недостаточно помощи для планируемого крупномасштабного контрнаступления. Также один из военных рассказал изданию, что на Украине почти не осталось мужчин. По его словам, например, во Львове на одного мужчину приходится пять женщин.
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Элина Позднякова