ВС РФ уничтожили девять лодок ВСУ на Днепре

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Российские войска уничтожили девять лодок ВСУ в 20 военными на правом берегу Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
Отмечается, что удары были нанесены российской группировкой войск «Днепр» минувшей ночью по месту посадки десанта на правом берегу Днепра.
В результате были уничтожены девять лодок и ликвидированы 20 украинских военных из 35-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские войска ударили в районе военного аэродрома в районе Миргорода в Полтавской области Украины. Отмечается, что в том направлении было выпущено два снаряда. Этот аэродром используется ВВС Украины в качестве объекта подскока для ударов по Запорожской области и Крыму.
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В результате были уничтожены девять лодок и ликвидированы 20 украинских военных из 35-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские войска ударили в районе военного аэродрома в районе Миргорода в Полтавской области Украины. Отмечается, что в том направлении было выпущено два снаряда. Этот аэродром используется ВВС Украины в качестве объекта подскока для ударов по Запорожской области и Крыму.
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Анастасия Чинкова