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ВС РФ уничтожили девять лодок ВСУ на Днепре

Сальдо: ВС РФ уничтожили девять лодок ВСУ с 20 военными на Днепре
16 апреля 2024, 10:33
Фото: iStock/VanderWolf-Images

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Российские войска уничтожили девять лодок ВСУ в 20 военными на правом берегу Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
Отмечается, что удары были нанесены российской группировкой войск «Днепр» минувшей ночью по месту посадки десанта на правом берегу Днепра.

В результате были уничтожены девять лодок и ликвидированы 20 украинских военных из 35-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ.



Ранее сообщалось, что российские войска ударили в районе военного аэродрома в районе Миргорода в Полтавской области Украины. Отмечается, что в том направлении было выпущено два снаряда. Этот аэродром используется ВВС Украины в качестве объекта подскока для ударов по Запорожской области и Крыму.

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Владелец чешской CSG стал миллиардером на фоне поставок советских Т-72 Украине
16 апреля 2024, 11:09

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Глава и владелец Czechoslovak Group Михал Стрнад стал миллиардером после начала украинского противостояния благодаря поставкам Киеву отремонтированных советских танков Т-72. Об этом пишет Bloomberg.
Отец бизнесмена стал основателем компании Excalibur в 1995 году. Ярослав занимался закупкой списанных советских танков и иного оборудования в странах Восточной Европы, планируя переработать их на металлолом, однако «обнаружил процветающий рынок запасных частей и подержанных боевых машин в таких местах, как Африка».

С этого периода организация отремонтировала порядка 300 боевых машин Т-72, из которых примерно 100 отправили в Киев. По информации источника, после начала спецоперации производство тяжелых боеприпасов увеличилось более чем в 10 раз, а численность персонала возросла до десяти тысяч человек на предприятиях в восьми государствах.

Ранее британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что Великобритания может передать систему лазерного оружия DragonFire Украине через несколько лет. При этом руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал новости о поставке Киеву лазерного оружия DragonFire «информационным продуктом» для поднятия боевого духа украинцев. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#всу
#киев
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ВС РФ ликвидировали украинского активиста в зоне СВО
«Страна.ua»: ВС РФ ликвидировали бойца 59-й мотопехотной бригады ВСУ Петриченко
16 апреля 2024, 11:04

Фото: iStock/Konstantin Shashkov

В зоне СВО ликвидировали бойца 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, украинского активиста Павла Петриченко. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на информацию со страницы его сестры Марины в соцсетях.
Отмечается, что в 2022 году военный занимался развитием волонтёрского центра украинского политика Сергея Притулы. Также он зарегистрировал петицию об ограничении онлайн-казино для военнослужащих на время действия военного положения в стране.

Издание отмечает, что накануне в соцсетях появилась информация, что российские войска в зоне СВО ликвидировали каких-то видных украинских деятелей, чьи имена не раскрываются. На фоне распространения этих сведений начали появляться различные слухи.

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#вс рф
#всу
#военные
#сво
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Новая тактика ВСУ при атаке в Крынках и продвижение ВС РФ в Бердычах: последние новости СВО
16 апреля 2024, 10:41

Фото: iStock/zabelin

ВСУ активизировались на Херсонском направлении и пытаются наступать в районе Крынок. Российская армия сдерживает попытки атак противника и перехватывает инициативу на нескольких участках фронта. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где начались самые ожесточенные бои, расскажет редакция «Радио 1».

Запорожское направление


Ожесточенные бои продолжаются северо-западнее Вербового и в населенном пункте Работино, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Стороны противостояния активно применяют дроны, танки, реактивную артиллерию. В центре села работают штурмовые группы.

Донецкое направление


В районе Новомихайловки активные наступательные действия ВС РФ всё дальше теснят ВСУ на запад. На южных окраинах Красногоровки в результате штурмовых действий российским войскам также удалось улучшить свои позиции. В Семёновке ВС РФ продвинулись и закрепились на обширной территории внутри населённого пункта. Есть продвижения и севернее Бердычей по направлению к Новобахмутовке.

Часовоярское направление


ВС РФ провели серию штурмов в пригороде Часов Яра и отбили часть позиций ВСУ в этом районе. В районе Богдановки ВСУ пытаются контратаковать. Идут встречные бои. Ожесточённые бои продолжаются и в районе Клещеевки.

Херсонское направление


Малые группы ВСУ при поддержке артиллерии активизировались в районе Крынок. Враг использует новую тактику применения FPV в условиях работы РЭБ: пытается на финальной траектории атаки использовать дрон как снаряд, отправляя его в цель по заданной траектории уже без сигнала управления. Под ударами ВСУ мирное население.

Авдеевское направление


Западнее Авдеевки российская армия развивает успех в Семёновке, но село пока не освобождено, сражение в центральной части застройки. Бои идут у Нетайлово, Уманского, Бердычей, Новокалиново, значительных продвижений нет.

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Над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника
МО РФ: ПВО уничтожила 3 украинских БПЛА над Белгородской областью
16 апреля 2024, 10:29

Фото: istock/NatureNow

Три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Министерство обороны в своем Telegram-канале.
«Около 09:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Глава Херсонской области заявил повреждении критической инфраструктуры
16 апреля 2024, 09:32

Фото: iStock/Evgeny555

Глава Херсонской области Александр Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры.
Об этом назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации написал в Telegram-канале. По его данным, попадания были зафиксированы в объекты критической инфраструктуры. Какие именно здания попали под удар, он не пояснил.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что этой ночью зафиксирован удар по складу ВСУ в городе Умань Черкасской области Украины.

Незадолго до этого Лебедев заявил, что ВС РФ ударили по военному аэропорту в городе Миргород Полтавской области, а также по расположению ВСУ в городе Новый Буг Николаевской области.

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#всу
#спецоперация
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ВСУ разместили ЗРК Patriot в Одесской области
Подполье: ВСУ разместили ЗРК Patriot в Нерубайском Одесской области
16 апреля 2024, 09:03

Фото: Минобороны РФ

Украинские войска разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в воинской части в населённом пункте Нерубайское Одесской области. Об этом в беседе с ТАСС сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Отмечается, что ЗРК оснащён полным комплектом и находится под прикрытием населения.

Также в районе Вознесенска в воинской части на Бугских хуторах ВСУ разместили макеты ЗРК, а на аэродроме в Мартыновке были замечены макеты самолётов.

Лебедев добавил, что ВСУ удалось восстановить мост в Черноморске, где вновь фиксируется присутствие военных составов.

Ранее сообщалось, что российские войска командный пункт ВСУ в Часовом Яре. Украинская армия потеряла до одного взвода военных.

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#одесса
#вс рф
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В ДНР объяснили, при каких условиях ВСУ будут переходить на сторону РФ ещё активнее
Кимаковский: Демократизация закона активизирует сдачу солдат ВСУ в плен ВС РФ
16 апреля 2024, 08:12

Фото: iStock/Prostock-Studio

Бойцы ВСУ станут переходить на российскую сторону ещё чаще при демократизации закона о сдаче в плен, с таким заявлением выступил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в интервью для РИА Новости.
«Мы вместе выступаем одним фронтом и говорим о том, что сегодня нам необходимо расширить законодательство РФ, чтобы украинцы сдавались в плен охотнее», — считает Кимаковский.

Советник напомнил, что при переходе линии боевого соприкосновения украинские боевики попадают под уголовную ответственность. Однако, по мнению Кимаковского, изменить законодательство необходимо таким образом, чтобы перешедшие на сторону России могли занять свои места в армии РФ.

Таким образом, убеждён собеседник агентства, удастся сохранить много жизней российских солдат, а также ослабить украинскую армию.

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Удар по складу ВСУ зафиксирован в Черкасской области
РИА Новости: в Умане Черкасской области зафиксировали удар по складу ВСУ
16 апреля 2024, 08:03

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Удар зафиксирован ночью по складу ВСУ в городе Умань Черкасской области Украины, пишет РИА Новости.
По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, других подробностей пока нет. Данные о масштабах разрушения склада так же не приводятся.

Незадолго до этого Лебедев заявил, что ВС РФ ударили по военному аэропорту в городе Миргород Полтавской области, а также по расположению ВСУ в городе Новый Буг Николаевской области.

В субботу также были атакованы позиции ВСУ возле поселка Радостный Сад на противоположном берегу от Николаева. По предварительной информации, уничтожены более десяти украинских солдат.

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#спецоперация
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ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ в Часовом Яре
16 апреля 2024, 07:48

Фото: iStock/aapsky

«Грады» ВС России уничтожили командный пункт Украины в Часовом Яре, пишет URA.RU.
Отмечается, что командный пункт противника уничтожен в ангаре промышленной зоны Часова Яра. ВСУ потеряли до взвода военных.

Кроме этого, украинские войска хотели разведать обстановку в Белгородской области при помощи самолета, но его радары были ослеплены.

Как отмечают в издании, также рядом с Белгородской областью был уничтожен пункт временной дислокации украинских боевиков. Российские войска нанесли удар, используя РСЗО «Ураган».

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#всу
#часов яр
#вс рф
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