Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку офицерского состава, сообщил замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
По его словам, ситуация с недостатком офицеров становится серьезной проблемой для обороноспособности страны.
Чернев отметил, что многие командиры подразделений вынуждены выполнять обязанности, не соответствующие их должностям, что усложняет оперативное управление войсками. Это заявление прозвучало в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале телеканала «Рада».
Недостаток офицеров в ВСУ становится критическим фактором на фоне затянувшегося конфликта с Россией, что может сказаться на эффективности украинских военных операций.
Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ наблюдается хаос с переброской подразделений на различных направлениях. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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Чернев отметил, что многие командиры подразделений вынуждены выполнять обязанности, не соответствующие их должностям, что усложняет оперативное управление войсками. Это заявление прозвучало в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале телеканала «Рада».
Недостаток офицеров в ВСУ становится критическим фактором на фоне затянувшегося конфликта с Россией, что может сказаться на эффективности украинских военных операций.
Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ наблюдается хаос с переброской подразделений на различных направлениях. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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Елена Перлова