Новые доплаты и льготы участникам СВО с марта 2025 года: что положено военнослужащим

Видео: Минобороны РФ
Государство активно поддерживает участников СВО, обеспечивает их и семьи различными социальными гарантиями и выплатами. Список постоянно пополняется и теперь стало известно, что военнослужащим могут списать долги по просроченным кредитам на сумму до 10 млн рублей. В том числе — по ипотеке. Подробнее рассказывает «Радио 1».
Судебные приставы могут списать военнослужащим долги по просроченным кредитам на сумму до 10 млн рублей. В том числе — по ипотеке. Услугу могут получить граждане, заключившие контракт с Минобороны с 1 декабря 2024 года на срок свыше года.
Также президент России Владимир Путин подписал указ о новых доплатах военнослужащим с марта 2025 года. Этот документ стал важным шагом в поддержке участников СВО. В рамках указа предусмотрены ежемесячные надбавки в размере 30 тысяч рублей, дополнительные выплаты за ордена и медали, а также налоговые льготы для семей участников СВО.
Контракт с Минобороны заключается на один, три или пять лет. Жителям Подмосковья при подписании контракта с Минобороны РФ единовременно выплачивается 1,9 млн рублей, а также федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. За выполнение боевых задач в зоне СВО предусмотрена ежемесячная зарплата. На ежемесячную выплату в размере 204 тысячи рублей могут рассчитывать рядовые. Сержанты получают от 232 тысяч рублей.
Военнослужащим также присваивается статус ветерана боевых действий, по которому дополнительно ежемесячно выплачивается 3 тыс. 481 рубль. Дополнительно выплачиваются 8000 рублей за каждые сутки участия в активных наступательных действиях. Еще 50 000 — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. В случае захвата или уничтожения вражеской боевой техники выплачивается от 50 000 рублей. В Подмосковье перед оправкой в зону спецоперации бойцы проходят качественную боевую подготовку, получают лучшую экипировку, а также обеспечиваются качественным взаимодействием с родственниками.
За получение наград военнослужащие получают отдельные выплаты. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов. Кроме того, Героям России ежемесячно выплачивают 89 675 рублей.
При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. За легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.
При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллионов 272 тысячи рублей. Кроме того, бойцам, получившим инвалидность из-за травмы в зоне спецоперации, положена государственная пенсия. Инвалидам I группы — 23 069 рублей, инвалидам II группы — 19 224 рубля, инвалидам III группы — 13 457 рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная выплата по инвалидности в размере 7 605,52 рубля. Ее оформят без обращения. При этом участники СВО могут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию военной травмы. Инвалидам I группы заплатят 22 908 рублей, II группы — 11 454 рубля, III группы — 4581,72 рубля.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Также президент России Владимир Путин подписал указ о новых доплатах военнослужащим с марта 2025 года. Этот документ стал важным шагом в поддержке участников СВО. В рамках указа предусмотрены ежемесячные надбавки в размере 30 тысяч рублей, дополнительные выплаты за ордена и медали, а также налоговые льготы для семей участников СВО.
Условия заключения контракта с Минобороны РФ
Контракт с Минобороны заключается на один, три или пять лет. Жителям Подмосковья при подписании контракта с Минобороны РФ единовременно выплачивается 1,9 млн рублей, а также федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. За выполнение боевых задач в зоне СВО предусмотрена ежемесячная зарплата. На ежемесячную выплату в размере 204 тысячи рублей могут рассчитывать рядовые. Сержанты получают от 232 тысяч рублей.
Военнослужащим также присваивается статус ветерана боевых действий, по которому дополнительно ежемесячно выплачивается 3 тыс. 481 рубль. Дополнительно выплачиваются 8000 рублей за каждые сутки участия в активных наступательных действиях. Еще 50 000 — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. В случае захвата или уничтожения вражеской боевой техники выплачивается от 50 000 рублей. В Подмосковье перед оправкой в зону спецоперации бойцы проходят качественную боевую подготовку, получают лучшую экипировку, а также обеспечиваются качественным взаимодействием с родственниками.
Выплаты за награды в зоне СВО
За получение наград военнослужащие получают отдельные выплаты. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов. Кроме того, Героям России ежемесячно выплачивают 89 675 рублей.
Основные льготы для участников СВО
- кредитные каникулы;
- приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
- освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
- приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);
- сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
- преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
- академический отпуск.
Льготы для семей военнослужащих
- кредитные каникулы;
- преимущества при сокращении в организации (с ребенком до 18 лет);
- обучение детей на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты);
- внеочередное зачисление в детский сад;
- бесплатные завтрак и обед в школе (1-11 классы);
- бесплатная продленка (1-6 классы);
- кружки и секции;
- бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей;
- внеочередное направление в социальный стационар пожилых родителей;
- содействие в поиске работы;
- организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
- психологическая помощь.
Выплаты за ранения в зоне СВО и по инвалидности
При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. За легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.
При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллионов 272 тысячи рублей. Кроме того, бойцам, получившим инвалидность из-за травмы в зоне спецоперации, положена государственная пенсия. Инвалидам I группы — 23 069 рублей, инвалидам II группы — 19 224 рубля, инвалидам III группы — 13 457 рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная выплата по инвалидности в размере 7 605,52 рубля. Ее оформят без обращения. При этом участники СВО могут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию военной травмы. Инвалидам I группы заплатят 22 908 рублей, II группы — 11 454 рубля, III группы — 4581,72 рубля.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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