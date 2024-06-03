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В Харькове прогремела серия взрывов, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове прозвучала серия взрывов», – отметили журналисты.
Накануне, 2 июня, военный корреспондент Александр Коц сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступительную операцию. Он заявил, что Киев в настоящее время пытается подавить контроль над группировкой войск «Север».
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Александр Климов