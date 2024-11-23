В Британии ужаснулись планам Трампа по России

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Дональд Трамп стремлением заключить сделку с РФ ставит под угрозу гарантии безопасности НАТО в Европе. Об этом информирует издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника.
По словам чиновника, избранный президент Соединенных Штатов, возможно, и не выйдет из Североатлантического альянса (НАТО), однако его рвение заключить сделку с Путиным обещает серьезно подорвать блок.
Уточняется, что из-за украинского противостояния международный порядок «трещит по швам».
Ранее сообщалось, что Конгресс США в преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый президент не смог ее отменить. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«НАТО стала краеугольным камнем британской безопасности, без которого у страны нет оборонной политики», — говорится в материале газеты.
Уточняется, что из-за украинского противостояния международный порядок «трещит по швам».
Ранее сообщалось, что Конгресс США в преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый президент не смог ее отменить. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова