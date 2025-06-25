«Пользы нет»: Политолог пояснил, почему Трамп отворачивается от Украины
Политолог Блохин: Трамп устал от Украины
Президент США Дональд Трамп устал от Владимира Зеленского и потерял интерес к Украине. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Напомним, Трамп перед отлётом на саммит НАТО в Гааге не исключил встречу с Зеленским, «который находится в очень сложной ситуации».
По словам Блохина, этими словами Трамп охарактеризовал отношения между США и Украиной.
«Сейчас главный приоритет американцы будут отдавать Израилю, потому что для них это главный союзник. Также Трамп и его команда устали от Украины, так как какой-либо прибыли или пользы от нее они получить не могут. Невозможно извлечь ни многомиллиардные соглашения, ни ресурсы, ни политический престиж», — отметил Блохин в разговоре с «Москвой 24».
Он считает, что главе киевского режима больше не стоит рассчитывать на помощь Вашингтона.
В беседе с RT Блохин пояснил, что слова Трампа о сложной ситуации для Зеленского имеют несколько причин.
«Первая причина — новый приоритет. Сейчас вроде заморозка эскалации между Ираном и Израилем. Но, условно говоря, всё может начаться в считаные часы снова. Поэтому нет никакого сомнения, исходя из произраильских позиций Трампа, что он отдаст приоритет Израилю, а не Украине», — рассказал эксперт.
Блохин добавил, что Трамп уже потерял интерес к Украине. Теперь же единственной надеждой Зеленского остается Европа.