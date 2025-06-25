«Пользы нет»: Политолог пояснил, почему Трамп отворачивается от Украины

25 июня 2025, 13:21

Политолог Блохин: Трамп устал от Украины

Фото: iStock/ValleraTo

Президент США Дональд Трамп устал от Владимира Зеленского и потерял интерес к Украине. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.





Напомним, Трамп перед отлётом на саммит НАТО в Гааге не исключил встречу с Зеленским, «который находится в очень сложной ситуации».



По словам Блохина, этими словами Трамп охарактеризовал отношения между США и Украиной.





«Сейчас главный приоритет американцы будут отдавать Израилю, потому что для них это главный союзник. Также Трамп и его команда устали от Украины, так как какой-либо прибыли или пользы от нее они получить не могут. Невозможно извлечь ни многомиллиардные соглашения, ни ресурсы, ни политический престиж», — отметил Блохин в разговоре с «Москвой 24».

«Первая причина — новый приоритет. Сейчас вроде заморозка эскалации между Ираном и Израилем. Но, условно говоря, всё может начаться в считаные часы снова. Поэтому нет никакого сомнения, исходя из произраильских позиций Трампа, что он отдаст приоритет Израилю, а не Украине», — рассказал эксперт.