Депутат Картаполов: Зеленского позвали на ужин лидеров стран НАТО для развлечений

25 июня 2025, 12:58

Владимир Зеленский

Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили на ужин с лидерами стран НАТО в качестве «балаганного шута». По его словам, которые приводит NEWS.ru, украинский лидер может лишь «рассказывать анекдоты и веселить гостей».







«Просто наконец-то руководители этих стран поняли суть Зеленского. Это шут балаганный и место ему только для того, чтобы веселить гостей и рассказывать анекдоты. Для этого, видимо, и позвали», — цитирует интернет-издание слова парламентария.