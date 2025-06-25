Депутат Картаполов: Зеленского позвали на ужин лидеров стран НАТО для развлечений
Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили на ужин с лидерами стран НАТО в качестве «балаганного шута». По его словам, которые приводит NEWS.ru, украинский лидер может лишь «рассказывать анекдоты и веселить гостей».
«Просто наконец-то руководители этих стран поняли суть Зеленского. Это шут балаганный и место ему только для того, чтобы веселить гостей и рассказывать анекдоты. Для этого, видимо, и позвали», — цитирует интернет-издание слова парламентария.Политик также отметил, что западные страны устали выделять Киеву средства оборону. По его мнению, ответственность за гибель граждан Украины лежит непосредственно на Зеленском.
Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social личное сообщение от генсека НАТО Марка Рютте.