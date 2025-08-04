Новый главком ВВС Украины отказался от проживавшей под Белгородом больной матери – пенсионерка умерла
Мать нового главнокомандующего ВВС Украины Анатолия Кривоножко умерла в возрасте 101 года после четырёх перенесённых инсультов. Всё это время ВСУ продолжали обстреливать Шебекинский район Белгородской области, где жила пенсионерка со вторым сыном.
По данным Telegram-канала SHOT, Кривоножко не выразил соболезнования в связи с кончиной матери и продолжал отдавать приказы об обстрелах российского приграничья различными барражирующими боеприпасами, в том числе американского и французского производства.
С начала СВО Кривоножко оборвал все связи с проживающими в России родственниками, которые, в свою очередь, не отказывались от него, даже несмотря на обстрелы родного села.
Сейчас в Белгородской области проживает брат Кривоножко, а до недавнего времени и его мать, которая скончалась несколько месяцев назад.
Варвара Захаровна Кривоножко являлась труженицей тыла. В годы Великой Отечественной войны она копала противотанковые рвы и траншеи в Белгородской области. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».
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