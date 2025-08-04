Новый главком ВВС Украины отказался от проживавшей под Белгородом больной матери – пенсионерка умерла

04 августа 2025, 12:53

Под Белгородом умерла 101-летняя мать нового главкома ВВС Украины Кривоножко

Фото: iStock/PIKSEL

Мать нового главнокомандующего ВВС Украины Анатолия Кривоножко умерла в возрасте 101 года после четырёх перенесённых инсультов. Всё это время ВСУ продолжали обстреливать Шебекинский район Белгородской области, где жила пенсионерка со вторым сыном.