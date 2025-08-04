Уволившийся из ВСУ певец Козловский признался в алкоголизме

04 августа 2025, 12:21

Фото: iStock/Radist

Украинский певец Виталий Козловский заявил об увольнении из ВСУ, после чего столкнулся с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и проблемами с алкоголем. Об этом сообщает «Российская газета».





Заслуженный артист Украины отметил, что покинул расположение 22-й отдельной механизированной бригады, куда поступил на службу в 2023 году. Козловский признался, что после возвращения с фронта начал употреблять алкоголь, что со временем стало проблемой.





«Я употреблял алкоголь, ходил опухший, страшный урод. Эмоционально меня это не вытягивало вообще, ноль», – высказался Козловский.