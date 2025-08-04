Уволившийся из ВСУ певец Козловский признался в алкоголизме
Украинский певец Виталий Козловский заявил об увольнении из ВСУ, после чего столкнулся с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и проблемами с алкоголем. Об этом сообщает «Российская газета».
Заслуженный артист Украины отметил, что покинул расположение 22-й отдельной механизированной бригады, куда поступил на службу в 2023 году. Козловский признался, что после возвращения с фронта начал употреблять алкоголь, что со временем стало проблемой.
«Я употреблял алкоголь, ходил опухший, страшный урод. Эмоционально меня это не вытягивало вообще, ноль», – высказался Козловский.Виталий Козловский, родившийся во Львове в 1985 году, был мобилизован в Нацгвардию Украины в июне 2023 года. Сейчас певец открыто рассказывает о своих трудностях после службы и последствиях психологического напряжения.