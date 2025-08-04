В России высказались о возможной подготовке Западом атаки ВСУ на Брянскую область

04 августа 2025, 12:29

Политолог Межуев: Запад может готовить атаку ВСУ на Брянскую область

Фото: iStock/Michele Ursi

Западные страны могут готовить новые провокации против России, включая возможное наступление ВСУ на Брянскую область. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и старший научный сотрудник ИНИОН РАН Борис Межуев.