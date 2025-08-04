В России высказались о возможной подготовке Западом атаки ВСУ на Брянскую область
Западные страны могут готовить новые провокации против России, включая возможное наступление ВСУ на Брянскую область. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и старший научный сотрудник ИНИОН РАН Борис Межуев.
Эксперт отметил, что есть вероятность подготовки более масштабного удара – наступления ВСУ на Брянскую область, очередной атаки на российскую территорию или нападения на танкеры теневого флота.
По словам Межуева, в этом же контексте следует рассматривать и недавнюю кибератаку на «Аэрофлот». Специалист подчеркнул, что введение пошлин против торговых партнёров России вряд ли повлияет на ситуацию на фронте, так как Москва не намерена идти на уступки под давлением Запада.
Также политолог высказал мнение о будущем урегулировании конфликта на Украине, предположив, что оно в любом случае будет реализовано по «корейскому сценарию».
Читайте также: