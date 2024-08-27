Инструктор по снайперской подготовке Вооруженных сил Украины Павел Кашчук обрушился с критикой на работу мобильных боевых групп, обвинив их в низкой профессиональной подготовке и коррупции.
В своем заявлении он привел пример недавнего видео, на котором изначально утверждалось, что украинские силы сбили крылатую ракету из пулемета, хотя на самом деле ракету поразила система ПВО, передает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».
Кашчук отметил, что такие группы часто формируются из людей, которые заплатили за возможность избежать фронта. По его словам, участники видео явно не обладали необходимыми навыками, а оборудование было явно неподходящим. Он также подчеркнул, что эти группы часто создаются лишь для видимости активной деятельности, что приводит к недостоверным отчетам и наградам.
К критике Кашчука присоединилась народный депутат Марьяна Безуглая, которая назвала мобильные ПВО-группы "коррупционной схемой", которую покрывает командование Воздушных Сил ВСУ. Она уже давно поднимала этот вопрос и выразила согласие с необходимостью реформирования подхода к комплектованию таких подразделений.
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Кашчук отметил, что такие группы часто формируются из людей, которые заплатили за возможность избежать фронта. По его словам, участники видео явно не обладали необходимыми навыками, а оборудование было явно неподходящим. Он также подчеркнул, что эти группы часто создаются лишь для видимости активной деятельности, что приводит к недостоверным отчетам и наградам.
К критике Кашчука присоединилась народный депутат Марьяна Безуглая, которая назвала мобильные ПВО-группы "коррупционной схемой", которую покрывает командование Воздушных Сил ВСУ. Она уже давно поднимала этот вопрос и выразила согласие с необходимостью реформирования подхода к комплектованию таких подразделений.
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Елена Перлова