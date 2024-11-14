Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Новый удар по РФ»: Литовкин раскрыл настоящую цель заморозки конфликта на Украине

«Новый удар по РФ»: Литовкин раскрыл настоящую цель заморозки конфликта на Украине

Военэксперт Литовкин: Запад будет готовить ВСУ к новому удару по РФ
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Идея с заморозкой конфликта на линии фронта на Украине похожа на минские договоренности, но уже в «новой упаковке, даже хуже», сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» разъяснил это утверждение Сергия Лаврова.

«Это хуже минских договоренностей, потому что Запад открыто будет вооружать Украину и открыто будет готовить украинскую армию к новому удару по российской территории, по российским городам, по мирным людям и так далее. Если в минских договоренностях это было скрытно, это было как бы только на территории Украины, то сейчас это уже будет открытая война против Российской Федерации», — объяснил военный эксперт.



По словам Литовкина, без решения задач, который поставил президент России Владимир Путин 22 февраля 2022 года, ни о какой заморозке речи быть не может.

«Мы должны обезопасить нашу страну, демилитаризировать Украину. Мало что там на Западе говорят, о чем они там мечтают, как они хотят нас обмануть очередной раз, но у нас есть свои национальные интересы, и мы ими поступаться не будем», — заявил полковник в отставке.

Он добавил, что речи об эскалации со стороны США быть не может.

«Они и так будут больше оружия поставлять на Украину, и Европа будет больше оружия поставлять, так что ничего здесь нового нет, а мы будем продолжать то, что мы делаем сегодня, пока мы не выполним все задачи», — заключил военный обозреватель.

Напомним, что канадский журналист Аарон Матэ предположил, что будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа попытается добиться длительной заморозки конфликта на Украине.

Читайте также:

Лавров назвал заморозку конфликта на Украине «хуже, чем минские соглашения»

Лавров объявил, что любой администрации США хорошо от ослабления русского мира

Американские СМИ раскрыли, что в приоритете для Киева на возможных переговорах
#сша
#европа
#заморозки
#соглашения
#владимир путин
#президент
#сми
#война
#администрация
#запад
#лавров
#сво
#сводкасво
#украина
#смерть
Штурм Купянска: ВС РФ закрепляются на окраинах города после прорыва обороны ВСУ
Ганчев: ВС РФ закрепляются на окраинах Купянска
14 ноября 2024, 13:25

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Армия России закрепляется на окраинах Купянска Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.
«Нашими штурмовыми группами проводится работа по закреплению на окраинах Купянска. Продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от Купянска. Довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле», — заявил Ганчев.

По последним данным, десантники 6-й армии РФ на бронемашинах при поддержке танков высадились в Купянске. Они оперативно взяли опорный пункт ВСУ, откуда противник мог наблюдать и передавать данные о продвижении подразделений ВС РФ на данном направлении.

Взятие этого украинского опорника позволило на некоторое время обрубить связь со штабом командования ВСУ, из-за чего украинские военные, находившиеся в этом участке, лишились координации и дальнейших приказов и были уничтожены российскими силами.

Читайте также:

ВС РФ начали штурм Купянска в Харьковской области

Российская армия освободила село Вознесенка в ДНР

Наступление под Суджей, уничтожение ВСУ в Курской области, прорыв в ДНР: последние новости СВО
#работа
#военные
#данные
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дубинский: Зеленский вместо выборов доведёт Украину до гражданской войны
14 ноября 2024, 13:14

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Глава киевского режима скорее доведёт Украину до гражданской войны, лишь бы не проводить выборы. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
В своём телеграм-канале он написал, что Зеленский никогда не согласится на выборы, потому что в тот же день нужно будет объявить цифру реальных потерь, а от этой крови ему уже не отмыться никогда. Парламентарий отметил, что в этом контексте можно даже не упоминать о масштабных кражах Зеленского и его окружения, которых выявят при аудите поставок столько, что их хватит на десяток пожизненных сроков.

По словам Дубинского, Зеленский пойдёт на любые ухищрения, чтобы остаться у власти.

«Он доведёт Украину хоть до гражданской, хоть до ядерной войны, но на выборы не согласится», — заключил депутат.

Читайте также:

Зеленского обвинили в масштабном воровстве украинских денег

Украинский депутат заявил о захвате власти на Украине террористической организацией

Зеленский обратился к Западу после удара по Киеву
#выборы
#депутат
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поднял единовременную выплату бойцам СВО, получившим инвалидность
14 ноября 2024, 13:09

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин увеличил сумму выплат бойцам, которые получили инвалидность вследствие ранения на СВО, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.
Исходя из документа, военнослужащие, которые получили инвалидность будут получать четыре миллиона рублей. Данная сума будет включать в себя назначаемую при получении ранения или травмы выплату.

Указ президента Российской Федерации вступит в силу с 14 ноября 2024 года, он также имеет обратное действие. В подобном случае фонд «Защитники Отечества» выплатит недостающую сумму.

Ранее глава российского государства подписал указ, согласно которому будут пересмотрены выплаты военнослужащим при получении ранения. Теперь размер выплаты будет дифференцироваться в зависимости от степени увечий. Сумму единовременной выплаты (до трёх миллионов рублей) будут определять, учитывая степень тяжести полученного ранения, контузии либо травмы.

Читайте также:

Льготы ветеранам боевых действий в 2024 — 2025 году: как получить и кому положены

Правительство утвердило размеры выплат участникам СВО при получении ранений

ГД приняла закон об ответственности добровольцев за порчу военного имущества
#указ
#травмы
#фонд
#сво
#выплаты
#инвалиды
#военные
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
История героизма: Боец ВС РФ отрезал себе ногу, чтобы не умереть от заражения крови
Боец из Якутии отрезал себе ногу, чтобы выжить после ранения
14 ноября 2024, 13:07

Фото: iStock/MangoStar_Studio

Боец из Горного района Якутии вынужден был отрезать себе ногу после ранения, чтобы не умереть от заражения крови. Историю военного рассказали обозреватели Telegram-канала «Злой журналист».
«Раненый боец из Якутии 17 дней пробыл в окопе и был вынужден отрезать себе ногу, чтобы не умереть от заражения крови», — говорится в сообщении.

По данным канала, 38-летний российский боец вколол себе последнюю ампулу обезболивающего, после чего отрезал загноившуюся ногу ножом.

В настоящее время он находится в госпитале, его жизни ничего не угрожает.

Ранее разведчик-сапёр Вооружённых сил РФ Закарья Алиев на протяжении трёх недель в одиночку оборонял опорный пункт, захваченный российскими штурмовиками. Солдата бомбили, обстреливали, но он сумел продержаться, и даже предлагал противнику сдаться.

Читайте также:

Появились подробности выживания бойца СВО Алиева на протяжении трех недель без еды и воды

Мать бойца, в одиночку удерживавшего позиции 3 недели, не знала, что сын на СВО

Появилось видео с позиции бойца ВС РФ, который остался один на три недели без еды и воды
#сво
#рф
#видео
#вс рф
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре украинских аэродромов
14 ноября 2024, 12:54

Фото: istockphoto/MikeMareen

Российские военные нанесли серию ударов по украинским аэродромам. Кроме того, были атакованы объекты энергетической инфраструктуры, работающие на оборонную промышленность.
Об этом сообщили в персс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что удары производились с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии группировок войск Вооружённых сил РФ.

Помимо аэродромной инфраструктуры и объектов энергетики, работающих на предприятия военно-промышленного комплекса, были нанесены огневые поражения скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах. Силы противовоздушной обороны сбили шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и 78 БПЛА ВСУ самолётного типа.

Читайте также:

Наступление под Суджей, уничтожение ВСУ в Курской области, прорыв в ДНР: последние новости СВО

Российские военные нанесли удар по скоплениям ВСУ под Курском

«ВХ»: Армия России нанесла комбинированный удар по Киеву
#бпла
#предприятия
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Женщина погибла от удара БПЛА ВСУ по машине
В ЛНР женщина погибла от удара БПЛА ВСУ по дороге между Новодружеском и Приволье
14 ноября 2024, 12:51

Фото: iStock/ELizabethHoffmann

В результате удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины по гражданскому автомобилю на дороге между Новодружеском и Привольем в Луганской народной республике произошел трагический инцидент — погибла женщина, а мужчина получил ранения и был госпитализирован. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой правительство ЛНР.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что на Украине объявили эвакуацию семей с детьми из 16 населенных пунктов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Рогов сообщил, что над группировкой ВСУ в Курахово нависает угроза окружения

Российские военные нанесли удар по скоплениям ВСУ под Курском

На Украине полицейские «зарабатывают» на доставке мужчин в ТЦК
#военные
#лидер
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пушилин: Киев оставляют свою агентуру на освобождённых от ВСУ территориях ДНР
14 ноября 2024, 12:32

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Украинские спецслужбы оставляют на освобождённых территориях Донецкой Народной Республики представителей своей агентурной сети. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В эфире телеканала «Соловьёв LIVE» он отметил, что Служба безопасности Украины (СБУ), другие украинские спецслужбы стараются оставить на освобождаемых российскими войсками территориях своих агентов и шпионов, и это обязательно нужно учитывать, имея ввиду всевозможные диверсии и провокации.

Пушилин подчеркнул, что сотрудники регионального управления ФСБ очень чётко отрабатывают свой функционал. В результате их работы уже выявлены ряд фактов, свидетельствующих о присутствии на освобождённых территориях агентуры противника, представители которой пытаются устраивать разного рода провокации.

Читайте также:

Первый замглавы администрации президента Кириенко посетил освобождённый Угледар

Пушилин оценил разрушения в Угледаре как очень серьезные

Пушилин посетил освобождённый от ВСУ Горняк в ДНР
#фсб
#сотрудники
#сбу
#служба
#пушилин
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские бойцы захватили первый опорный пункт ВСУ в Купянске
14 ноября 2024, 12:28

Фото: iStock/Zeferli

Российские бойцы захватили первый опорный пункт ВСУ в Купянске. Об этом сообщает Shot.
Напомним, накануне армия России начала штурм Купянска в Харьковской области.

По данным издания, десантники 6-й армии РФ на бронемашинах при поддержке танков высадились в Купянске. Они оперативно взяли опорный пункт ВСУ, откуда противник мог наблюдать и передавать данные о продвижении подразделений ВС РФ на данном направлении.

Взятие этого украинского опорника позволило на некоторое время обрубить связь со штабом командования ВСУ, из-за чего украинские военные, находившиеся в этом участке, лишились координации и дальнейших приказов. Как следствие, все они были ликвидированы. А российским бойцам удалось закрепиться в городе.

Кроме того, Shot напомнил о полном освобождении Синьковки и зачисте отНаселенный пункт Синьковка полностью освобожден от ВСУ и находится под контролем российской армии. Идет зачистка территорий на окраинах Голубовки и Петропавловки.

Читайте также:

Российская армия освободила село Вознесенка в ДНР

ВСУ дронами пытаются уничтожить группы эвакуации российской техники

Рогов сообщил, что над группировкой ВСУ в Курахово нависает угроза окружения
#военные
#армия
#данные
#село
#следствие
#армия россии
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Чиновники «вернулись в мирную жизнь» после вступления в добровольческий отряд СВО
14 ноября 2024, 12:15

Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)

Белгородские чиновники, которые вступили в добровольческий отряд СВО «вернулись в мирную жизнь», информирует глава региона Вячеслав Гладков в своём Телеграм-канале.
В публикации в социальной сети Вячеслав Гладков говорит о главе Губкинского округа Михаиле Лобазнове, который подписал контракт в начале октября 2024 года, и о руководителе Красногвардейского района Галине Руденко — она вступила в отряд теробороны в том же месяце.

Чиновники вернулись в рамках ротации, сообщает губернатор Белгородской области. Гладков выразил благодарность Министерству обороны Российской Федерации за такое решение. Он также отметил, что приобретённый Лобазновым и Руденко опыт будет полезен при исполнении ими должностных обязанностей.

Ранее депутат Законодательного собрания Красноярского края Захар Енджиевский принял решение отправиться на специальную военную операцию.

Читайте также:

«Решил, что поеду на СВО»: депутат Госдумы бросил пост и ушел на фронт после слов раненого военного, что сказал боец

Доброволец СВО и профессиональный футболист: Иван Курданин возглавил Дмитровский городской округ, что о нем известно

Экс-глава Нового Уренгоя Воронов, осужденный за взятку, попросился на СВО
#губернатор
#контракт
#чиновники
#Вячеслав Гладков
#белгородская область
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате