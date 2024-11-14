«Новый удар по РФ»: Литовкин раскрыл настоящую цель заморозки конфликта на Украине

Фото: iStock/Ruma Aktar
Идея с заморозкой конфликта на линии фронта на Украине похожа на минские договоренности, но уже в «новой упаковке, даже хуже», сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» разъяснил это утверждение Сергия Лаврова.
По словам Литовкина, без решения задач, который поставил президент России Владимир Путин 22 февраля 2022 года, ни о какой заморозке речи быть не может.
Он добавил, что речи об эскалации со стороны США быть не может.
Напомним, что канадский журналист Аарон Матэ предположил, что будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа попытается добиться длительной заморозки конфликта на Украине.
Читайте также:
Лавров назвал заморозку конфликта на Украине «хуже, чем минские соглашения»
Лавров объявил, что любой администрации США хорошо от ослабления русского мира
Американские СМИ раскрыли, что в приоритете для Киева на возможных переговорах
«Это хуже минских договоренностей, потому что Запад открыто будет вооружать Украину и открыто будет готовить украинскую армию к новому удару по российской территории, по российским городам, по мирным людям и так далее. Если в минских договоренностях это было скрытно, это было как бы только на территории Украины, то сейчас это уже будет открытая война против Российской Федерации», — объяснил военный эксперт.
По словам Литовкина, без решения задач, который поставил президент России Владимир Путин 22 февраля 2022 года, ни о какой заморозке речи быть не может.
«Мы должны обезопасить нашу страну, демилитаризировать Украину. Мало что там на Западе говорят, о чем они там мечтают, как они хотят нас обмануть очередной раз, но у нас есть свои национальные интересы, и мы ими поступаться не будем», — заявил полковник в отставке.
Он добавил, что речи об эскалации со стороны США быть не может.
«Они и так будут больше оружия поставлять на Украину, и Европа будет больше оружия поставлять, так что ничего здесь нового нет, а мы будем продолжать то, что мы делаем сегодня, пока мы не выполним все задачи», — заключил военный обозреватель.
Напомним, что канадский журналист Аарон Матэ предположил, что будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа попытается добиться длительной заморозки конфликта на Украине.
Читайте также:
Лавров назвал заморозку конфликта на Украине «хуже, чем минские соглашения»
Лавров объявил, что любой администрации США хорошо от ослабления русского мира
Американские СМИ раскрыли, что в приоритете для Киева на возможных переговорах
Анастасия Бондарева