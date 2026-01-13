«Сигнал, который мы посылаем»: названа причина очередного запуска «Орешника»
Политолог Дудаков: удар «Орешником» в ответ на атаку Украины стал сигнал Западу
Нанесение удара ракетным комплексом «Орешник» по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу, где обслуживались истребители F-16 и производились ударные БПЛА большой дальности, было четким сигналом Западу со стороны России. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.
По его словам, этим ударом Москва предупредила о том, что в случае дальнейшей эскалации Россия сможет применить всё более совершенные виды вооружения.
«Это не является каким-то перемещением "красных линий". Это, скорее, сигнал, который мы посылаем представителям западных стран и тем же США, в то время как украинская сторона постоянно эти самые "красные линии" переступает», — сказал Дудаков «Известиям».
Он подчеркнул, что на сегодняшний день ни США, ни страны ЕС не обладают подобным типом вооружений.
Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что удар «Орешником» стал сигналом для отказа от военной поддержки Киева, пишут argumenti.ru.
«На прошлой неделе мы видели применение ракетной системы "Орешник" по Львову. Россия старается удержать нас от поддержки Украины», — приводит издание слова Рютте.
При этом он добавил, что поддержка Киева будет продолжена.