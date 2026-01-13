«Сигнал, который мы посылаем»: названа причина очередного запуска «Орешника»

13 января 2026, 17:47

Политолог Дудаков: удар «Орешником» в ответ на атаку Украины стал сигнал Западу

Фото: iStock/vadimrysev

Нанесение удара ракетным комплексом «Орешник» по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу, где обслуживались истребители F-16 и производились ударные БПЛА большой дальности, было четким сигналом Западу со стороны России. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.





По его словам, этим ударом Москва предупредила о том, что в случае дальнейшей эскалации Россия сможет применить всё более совершенные виды вооружения.





«Это не является каким-то перемещением "красных линий". Это, скорее, сигнал, который мы посылаем представителям западных стран и тем же США, в то время как украинская сторона постоянно эти самые "красные линии" переступает», — сказал Дудаков «Известиям».

«На прошлой неделе мы видели применение ракетной системы "Орешник" по Львову. Россия старается удержать нас от поддержки Украины», — приводит издание слова Рютте.