МО РФ: Львовский авиаремонтный завод вышел из строя после удара «Орешника»
В ночь на 9 января ударом ракетного комплекса «Орешник» вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что эти данные подтвердились несколькими независимыми источниками.
Также ранее сообщалось об обстреле Макеевки со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS. По данным управления администрации главы и правительства ДНР, повреждения получили торговые объекты, кафе, склады и семь автомобилей на улице Вокзальной.
Атака произошла в 4:45 по московскому времени. Специалисты заявили о применении высокоточной ракеты M30A1, известной шрапнельной боевой частью. Сведений о пострадавших не поступало.
