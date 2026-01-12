Достижения.рф

МО РФ: Львовский авиаремонтный завод вышел из строя после удара «Орешника»

Фото: istockphoto/Dima Berlin

В ночь на 9 января ударом ракетного комплекса «Орешник» вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



В ведомстве подчеркнули, что эти данные подтвердились несколькими независимыми источниками.

Также ранее сообщалось об обстреле Макеевки со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS. По данным управления администрации главы и правительства ДНР, повреждения получили торговые объекты, кафе, склады и семь автомобилей на улице Вокзальной.

Атака произошла в 4:45 по московскому времени. Специалисты заявили о применении высокоточной ракеты M30A1, известной шрапнельной боевой частью. Сведений о пострадавших не поступало.

Никита Кротов

