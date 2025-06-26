«В рукопашную»: Боец Димон рассказал о схватке с наёмниками ВСУ
Боец Димон рассказал о ножевой схватке с наёмниками ВСУ в Ялте
На западе Донецкой Народной Республики российские военнослужащие уничтожили иностранных солдат в ножевом бою. Подробности рассказал ТАСС оператор с позывным Димон.
Сражение произошло в селе Ялта между двумя солдатами 36-й Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» и двумя наёмниками.
«Командир нашей группы — Пуля позывной, вот у него есть нож тактический, не нашего производства, американского. Трофей. Вот двоих мы там уничтожили. В рукопашную», — рассказал боец Вооружённых сил России.Командир штурмовой роты с позывным Тима добавил, что по данным радиоперехватов, в населённом пункте были наёмники, говорящие на английском языке.
Следует отметить, что 25 июня Минобороны РФ сообщило об освобождении села Ялта, бои за которое продолжались три дня.