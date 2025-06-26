26 июня 2025, 12:20

Боец Димон рассказал о ножевой схватке с наёмниками ВСУ в Ялте

Фото: Istock/zim286

На западе Донецкой Народной Республики российские военнослужащие уничтожили иностранных солдат в ножевом бою. Подробности рассказал ТАСС оператор с позывным Димон.





Сражение произошло в селе Ялта между двумя солдатами 36-й Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» и двумя наёмниками.

«Командир нашей группы — Пуля позывной, вот у него есть нож тактический, не нашего производства, американского. Трофей. Вот двоих мы там уничтожили. В рукопашную», — рассказал боец Вооружённых сил России.