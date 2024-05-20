Новоазовскому комиссариату ДНР передали матпомощь от Московской области

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Компьютеры, принтеры и другая вспомогательная необходимая техника были переданы в Новоазовский муниципальный комиссариат ДНР.
Необходимую помощь передал военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов.
Благодаря новому оборудованию сотрудникам в республике будет легче и интереснее работать.
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«Очень рад, что самому довелось сюда приехать, познакомиться с вами, с вашим коллективом, условиями и методами работы. Мы с вами контактировали, взаимодействовали, делили материальные средства, в основном это компьютеры, автоматизированные рабочие места, принтеры и другая вспомогательная техника, которой вам не хватало, ваша заявка удовлетворена. Андрей Юрьевич Воробьёв в полном объеме её реализовал», — подчеркнул военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов.
Благодаря новому оборудованию сотрудникам в республике будет легче и интереснее работать.
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Мира Полтева