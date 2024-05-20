ПВО ликвидировала семь украинских дронов в двух регионах РФ

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ПВО за прошедшую ночь уничтожили 7 украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в МО РФ.
«Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА из которых: пять – над территорией Белгородской области, два – над территорией Курской области», — заявили в Минобороны РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что над территорией России за ночь уничтожили более ста беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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