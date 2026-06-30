Россиянам объяснили, почему выступления Аллы Пугачёвой в РФ недопустимы
Активист Манукян: концерты Пугачёвой недопустимы из-за её политических заявлений
Журналист Вадим Манукян заявил, что Алла Пугачёва своими политическими высказываниями давно вышла за рамки культурной фигуры. Поэтому её появление в видео на детском благотворительном мероприятии в Москве люди восприняли неоднозначно.
В беседе с NEWS.ru Манукян назвал некорректным участие Примадонны в российских событиях.
«По совокупности политических заявлений Аллы Борисовны [с критикой России и бывших соотечественников], я считаю, некорректно вставлять её выступления в программы мероприятий в России, тем более в период СВО», — отметил он.Общественник заявил, что участники спецоперации относятся к Пугачёвой крайне негативно из-за её политической позиции. При этом журналист напомнил, что народная артистка СССР не имеет статуса иноагента в России, и это позволяет организаторам приглашать её к участию в любых форматах, в том числе в видеоформате.