Россиянам объяснили, почему выступления Аллы Пугачёвой в РФ недопустимы

30 июня 2026, 21:13

Активист Манукян: концерты Пугачёвой недопустимы из-за её политических заявлений

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Журналист Вадим Манукян заявил, что Алла Пугачёва своими политическими высказываниями давно вышла за рамки культурной фигуры. Поэтому её появление в видео на детском благотворительном мероприятии в Москве люди восприняли неоднозначно.





В беседе с NEWS.ru Манукян назвал некорректным участие Примадонны в российских событиях.

«По совокупности политических заявлений Аллы Борисовны [с критикой России и бывших соотечественников], я считаю, некорректно вставлять её выступления в программы мероприятий в России, тем более в период СВО», — отметил он.