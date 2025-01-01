Слюсарь: над Ростовской областью подавили три БПЛА

Юрий Слюсарь (Фото: kremlin.ru)
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил в своём Телеграм-канале, что в регионе три БПЛА уничтожили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
«Силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы три БПЛА — в Миллеровском и Тарасовском районах», — обратил внимание временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области.
По предварительной информации, во время воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировали, подчеркнул Юрий Слюсарь. Вооружённые силы Российской Федерации продолжают отражать вражескую атаку.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области уточнил, что в районе Таганрога уничтожили ещё два беспилотных летательных аппарата. Слюсарь отметил, что по предварительным данным при атаке на этой территории никто не пострадал.
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