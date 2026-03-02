Новороссийск под атакой: беспилотники ранят мирных жителей
В Новороссийске произошла атака беспилотников, в результате которой пострадали три человека. Об этом пишет РИА Новости.
Оперативный штаб Кубани сообщил о происшествии. Пострадавших срочно госпитализировали в городскую больницу. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Ситуация в регионе остается напряженной. Местные власти призывают граждан соблюдать осторожность и следить за новостями.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
