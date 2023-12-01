Новости СВО: где ВСУ перешли от наступления к обороне, на каком направлении атакуют ВС РФ

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Интенсивные бои продолжаются на нескольких участках фронта несмотря на ухудшение погодных условий. Российские бойцы переходят от активной обороны в наступление и вынуждают противника отступить. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о новой тактике ВСУ, читайте в материале «Радио 1».
ВСУ перешли в оборону
Украинские военные возводят новые оборонительные линии от Донбасса до Западной Украины вместо новой волны наступления. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он рассказал, что тактика ВСУ на линии фронта изменится, и теперь Украина будет обороняться. Совещание по вопросам строительства фортификационных укреплений уже было проведено, добавил украинский лидер.
ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа
ВС РФ уничтожили иностранных наемников под Угледаром
Мотострелки из группы «Восток» уничтожили несколько иностранных наемников под Угледаром, об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российские бойцы в течение суток отразили четыре атаки противника, в ряды которого входили иностранные наемники. Бои шли на Южнодонецком направлении под Угледаром.
Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ под Соледаром
Группа пехоты ВСУ уничтожена на опорном пункте под Соледаром в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Место дислокации противника поразил расчет САУ «Гвоздика» Тульского гвардейского соединения ВДВ. В результате удара, была уничтожена группа пехоты ВСУ.
В министерстве также добавили, что артиллеристы ВДВ ежедневно выполняет боевые задачи по уничтожению живой силы и техники противника.
ВС РФ уничтожили танк Leopard ВСУ под Работино
Украинский танк немецкого производства Leopard 2A4 был уничтожен российскими бойцами из 136-й бригады ВС РФ в районе села Работино Запорожской области. Об этом пишет издание РИА Новости. По информации агентства, машина ВСУ была поражена в двух километрах от населенного пункта силами расчета FPV-дрона.
Воздушная тревога на Украине
Минувшей ночью в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствую онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Сигналы оповещения сработали в Днепропетровской, Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Информации о разрушениях в настоящее время нет.
Последние новости СВО
ВС РФ идут в наступление в районе Синьковки и закрепляют позиции на Купянском направлении в лесном массиве. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Удалось расширить зону контроля российским бойцам на Соледарском участке фронта. ВС РФ продвигаются южнее Берховского водохранилища к питомнику.
На юге Украины из-за взрывов пострадала ТЭЦ
Обстановка на южном фланге Бахмута прежняя. Ни одной из сторон конфликта не удается достигнуть преимущества.
ВСУ атаковали на Ореховском направлении несмотря на непогодицу,однако российские военные заставили противника отступить.
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Анастасия Крестьянова