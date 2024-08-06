Украинский пленный Хавтура: в ВСУ мобилизуют даже больных эпилепсией

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Пленный ВСУ Николай Хавтура, который сдался в плен российским войска группировки «Север», рассказал, что на Украине мобилизуют даже больных эпилепсией. Об этом он сообщил в видеоролике, который опубликовало Минобороны России.
Хавтура заявил, что в ВСУ берут служить «всех подряд»: эпилептиков, инвалидов третьей группы, мужчина под 60 лет, ведь «воевать уже просто некому».
Пленный также рассказал, что мобилизованные практически не проходят никакой подготовки, хотя на это должны отводить около полугода.
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Пленный также рассказал, что мобилизованные практически не проходят никакой подготовки, хотя на это должны отводить около полугода.
«Главное, чтобы все бумаги были подписаны. А там понял, не понял, изучил, не изучил. Это уже твои проблемы. Хочешь жить, учись. Они этого не спрашивали. У них очень кратко, быстро все. Нет людей на передовой. И им нужно количество людей, чтобы было там», — пояснил Хавтура.Он добавил, что, когда сдался вместе с тремя сослуживцами в плен, к ним отнеслись по-человечески.
«Нам дали воду, покушать, покурить. Мы перебежали поле к вам в тыл. Пацаны нас тоже накормили. Мы душ, баньку приняли. Переодели нас. Сигарет нам дали. К нам ваши ребята отнеслись нормально, по-человечески», — подчеркнул пленный.Читайте также:
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Данил Пономарев