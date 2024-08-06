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Украинский пленный Хавтура: в ВСУ мобилизуют даже больных эпилепсией

06 августа 2024, 10:15
Фото: istock/Michele Ursi

Фото: istock/Michele Ursi

Пленный ВСУ Николай Хавтура, который сдался в плен российским войска группировки «Север», рассказал, что на Украине мобилизуют даже больных эпилепсией. Об этом он сообщил в видеоролике, который опубликовало Минобороны России.
Хавтура заявил, что в ВСУ берут служить «всех подряд»: эпилептиков, инвалидов третьей группы, мужчина под 60 лет, ведь «воевать уже просто некому».

Пленный также рассказал, что мобилизованные практически не проходят никакой подготовки, хотя на это должны отводить около полугода.


«Главное, чтобы все бумаги были подписаны. А там понял, не понял, изучил, не изучил. Это уже твои проблемы. Хочешь жить, учись. Они этого не спрашивали. У них очень кратко, быстро все. Нет людей на передовой. И им нужно количество людей, чтобы было там», — пояснил Хавтура.
Он добавил, что, когда сдался вместе с тремя сослуживцами в плен, к ним отнеслись по-человечески.
«Нам дали воду, покушать, покурить. Мы перебежали поле к вам в тыл. Пацаны нас тоже накормили. Мы душ, баньку приняли. Переодели нас. Сигарет нам дали. К нам ваши ребята отнеслись нормально, по-человечески», — подчеркнул пленный.
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#украина
ВСУ пытались прорваться через границу РФ
Смирнов: ВСУ пытались прорваться через границу РФ на территорию Курской области
06 августа 2024, 10:22

Фото: istock / reflection_art

Украинские войска попытались прорваться через государственную границу в Курской области, все они пресечены силовиками. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Телеграм-канале.
«Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы», — написал он.
Врио губернатора также призвал местных жителей доверять только официальным источникам и не поддаваться на действия провокаторов.

Смирнов попросил население сохранять бдительность и уведомлять по номеру 112 о подозрительных людях, оставленных предметах и БПЛА.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Зеленский назвал целью Киева создание основы для окончания конфликта в 2024 году
06 августа 2024, 09:44

Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта на Украине уже в 2024 году. Глава киевского режима заявил об этом в своем вечернем обращении.
«Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году», — объявил Зеленский.
Ранее он заявлял, что главная потребность Украины — прекратить конфликт. По его словам, кризис должен завершиться на справедливых условиях и как можно скорее.

До этого Зеленский говорил, что Киев готов отказаться от своей цели – возвращения к границам 1991 года военным путем и также признал, что весь мир и он сам хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине.

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Обломки сбитых дронов ВСУ нашли на улицах российского города
Мэр Курска Куцак: на нескольких улицах города упали обломки беспилотников ВСУ
06 августа 2024, 09:36

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Мэр Курска Игорь Куцак заявил, что обломки беспилотников ВСУ упали на нескольких улицах города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, значительных повреждений зданий и сооружений нет, ведётся обследование мест происшествия. Поврежден один автомобиль. На территории поликлиники на улице Дзержинского обнаружены небольшие посторонние предметы, угрозы для пациентов нет.

Заявки жителей на предмет повреждения жилого и нежилого имущества обрабатываются. Вся необходимая помощь в восстановление будет оказана.

«Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — отметил он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что военные ВСУ атаковали Ясные Зори. По его словам, в результате прямого попадания снаряда сгорел легковой автомобиль и посечен один частный дом.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

До этого в ВСУ сделали важное заявление о Крыме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ бегут из окружения на востоке Нью-Йорка и несут большие потери
06 августа 2024, 08:46

Фото: istock/Anna_Anikina

Украинские войска пытаются сбежать из окружения, в которое они попали на востоке села Нью-Йорк на горловском направлении. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах пишет ТАСС. При попытке бегства ВСУ несут большие потери.
«На востоке Нью-Йорка противник в окружении, пытается в панике выводить оттуда свои войска. Попадают под шквальный огонь и гибнут. В больших количествах», — приводят в агентстве слова собеседника.
Ранее сообщалось, что подразделения трех украинских бригад оказались в российском окружении в селе Желанное на покровском направлении.
«Накануне выходных Киев в надежде удержать оборону в Желанном перебросил туда подразделения трех бригад. В итоге все они сейчас сидят в окружении», — сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
По его словам, украинские военные используют большое число беспилотников, чтобы исправить положение. Однако эти попытки остаются безуспешными из-за работы российских РЭБ.

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#киев
#рф
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Боевики ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородской области
06 августа 2024, 08:21

Фото: istock/Олег Копьёв

Военные ВСУ атаковали Ясные Зори в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате прямого попадания снаряда сгорел легковой автомобиль и посечен один частный дом. Боевики ВСУ с БПЛА сбросили взрывные устройства, из-за этого загорелись гараж с находящимся внутри автомобилем и ещё два легковых автомобиля.

Очаги возгорания были оперативно потушены силами ДПД. Губернатор сообщил, что в 3 квартирах одного многоквартирного дома были выбиты окна, а также осколками повреждены частный дом и 8 легковых автомобилей. Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ впервые применили дорогостоящие дальнобойные кассетные ракеты ATACMS американского производства при обстреле Луганска. Обломки ракет повредили жилые дома в частном секторе и вызвали возгорания сухой травы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ракеты
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Боевики ВСУ впервые обстреляли Луганск американскими ракетами ATACMS
ВСУ впервые применили кассетные боеприпасы ATACMS при обстреле Луганска
06 августа 2024, 08:13

Фото: istock/aapsky

Боевики ВСУ впервые применили дорогостоящие дальнобойные кассетные ракеты ATACMS американского производства при обстреле Луганска. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Предположительно, было выпущено восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow.

По данным источника агентства, во время воскресного обстрела использовались американские кассетные ракеты ATACMS увеличенного радиуса поражения — до 300 километров.

«Несмотря на высокую стоимость таких ракет, Киев использует их для ударов по гражданской инфраструктуре республики», — отметил собеседник.

Сообщается, что они были сбиты на подлете к городу российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Обломки ракет повредили жилые дома в частном секторе и вызвали возгорания сухой травы. Сейчас специалисты изучают навигационные платы и уцелевшие части ракет, чтобы улучшить систему перехвата.

Ранее представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев сказал, что западные страны дали разрешение Украине бить американскими ракетами не дальше Белгорода.

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#лнр
#всу
#ракеты
#киев
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Российский дрон довел украинского пленного до позиций без единого выстрела
Российские войска использовали БПЛА для захвата в плен бойца ВСУ под Вербовым
06 августа 2024, 06:46

Фото: Минобороны РФ

Операторы БПЛА гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии обнаружили в блиндаже солдата ВСУ, который после сброса боеприпаса в его укрытие получил легкую контузию и, будучи обескураженным, решил сдаться.
6 августа 2024 года Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой показан процесс захвата украинского военнослужащего под населённым пунктом Вербовое.

С помощью дрона, оснащенного боеприпасами ВОГ-25, российские войска контролировали перемещение пленного, направляя его к своим позициям. Оператор квадрокоптера убедился, что солдат вышел из блиндажа с поднятыми руками и направился к передовым позициям российских десантников, где его приняли и зафиксировали.

В течение последней недели, с 27 июля по 2 августа, российские военные сообщили о сдаче в плен более 50 солдат ВСУ. Ранее МО РФ опубликовало свидетельства пленного военнослужащего Ивана Кица, который рассказал о нехватке обучения и ресурсов у мобилизованных украинских солдат, а также о том, что их бросают на линии фронта без надлежащего обеспечения.

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Появились кадры мощного удара ракеты по цели в Броварах
Момент мощного удара ракеты в Киевской области попал на видео
06 августа 2024, 02:56

В сети появилось видео мощного удара ракеты по оборонному предприятию на Украине. Об этом сообщает Lenta.ru. В Броварах Киевской области разрушен военный объект.
5 августа в сети появилось видео предполагаемого удара баллистической ракеты по Броварам Киевской области. Ролик, опубликованный Telegram-каналом «Военный осведомитель» («ВО»), демонстрирует момент разрушительного прилета ракеты и следующий за этим взрыв, вызванный российской ракетой «Искандер-М» или корейской KN-23.

Вечером 5 августа украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Киеве, подтверждая атаки на ключевые военные объекты. По данным издания Shot, целью удара стало оборонное предприятие в районе ТЦ «Терминал».

Напомним, что ранее, в ночь на 1 августа, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по железнодорожным складам ВСУ в Белой Церкви и Броварах Киевской области.

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Белоусов объявил о награждении более 2500 военнослужащих
06 августа 2024, 01:26

Фото: Минобороны РФ

Российская армия освободила еще один населенный пункт на Украине, сообщают «Ведомости». В связи с этим министр обороны России Андрей Белоусов поздравил солдат и пообещал их наградить.
Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграмму военнослужащим, поздравив их со взятием под контроль села Новоселовка Первая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В поздравлении Белоусов отметил мужество и героизм командования и личного состава 6-го гвардейского танкового Львовского полка, который успешно выполняет боевые задачи на сложных и ответственных направлениях. Более 2500 военнослужащих полка удостоены государственных наград за проявленные подвиги в ходе специальной военной операции.

«С первых дней специальной военной операции полк демонстрирует высокую эффективность и решимость в выполнении задач», – говорится в телеграмме главы оборонного ведомства.

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