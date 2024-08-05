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Офицер ВСУ: украинские военные отказываются идти на передовую из-за усталости

05 августа 2024, 16:04
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Украинские военные из-за сильной усталости отказываются выходить на передовую и продолжать боевые действия. Об этом заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью политологу Юрию Романенко.
«У людей просто подрывает крышу от усталости, от всего. <…> Бывает, люди идут в отказ и готовы пойти в тюрьму за отказ от выхода на позиции», — пояснил он.
По словам Сазонова, выходить на боевые позиции отказываются не новобранцы, а опытные солдаты, которые давно находятся на фронте. Кто-то отказывается выполнять приказы, кто-то самовольно покидает воинские части, а некоторые просто сидят в глубоком оцепенении.



Ранее военнопленный ВСУ рассказал, что его мобилизовали под Одессой за один неполный день и даже не стали выяснять личность. По его словам, комиссия прошла «буквально за пять минут».

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#сво
Стало известно, как далеко Киеву разрешили бить американскими ракетами
Саранцев: Запад разрешил ВСУ бить американскими ракетами не дальше Белгорода
05 августа 2024, 15:43

Фото: istockphoto/MikeMareen

Западные страны дали разрешение Украине бить американскими ракетами не дальше Белгорода. Об этом испанской газете Pais сообщил представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев. На удары вглубь России Киев одобрения не получал, указал он.
«Мы можем достигать Белгорода, не дальше», — пояснил Саранцев.
По данным издания, Украина уже начала бить американскими ракетами по объектам в России, но на удары по дальним объектам разрешения нет.

Ранее Зеленский заявил, что соседние западные страны боятся сбивать российские ракеты над Украиной из-за возможной реакции со стороны Москвы. Уточнялось, что Киев все равно намерен продолжать продавливать данную инициативу.

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Зеленский дал пощёчину коллективному Западу, заявили в Госдуме
Белик: просьба Зеленского сбивать ракеты ВС РФ является пощёчиной Западу
05 августа 2024, 14:54

Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о российских ракетах дал пощёчину коллективному Западу. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.
Ранее Зеленский заявил, что Киев обсудит с соседними государствами возможность сбивания ими российских ракет над территорией Украины. Он подчеркнул, что союзники боятся эскалации конфликта за счёт своего вмешательства, однако Киев намерен и дальше продвигать эту тему. Зеленский добавил, что необходима коалиция стран, поскольку для одной страны это слишком большая ответственность.

Белик подчеркнул, что слова Зеленского абсурдны и неуместны, поскольку Запад поставляет Украине оружие только для того, чтобы самим не воевать.

Также депутат добавил, что Запад воспринимает Зеленского как «полезного туземца», а не равноправного политического компаньона.

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#украина
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#ракета
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#евросоюз
#оружие
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Подполье сообщило об уничтожении иностранных наемников у вокзала в Сумах
Подполье: в Сумах уничтожили склад с боекомплектом и прибывший личный состав ВСУ
05 августа 2024, 14:11

Фото: iStock/e-crow

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные в районе железнодорожного вокзала украинского города Сумы двумя ударами уничтожили склад с боекомплектом и прибывший личный состав ВСУ, в том числе иностранных наемников.
«В районе 13.00 в районе ЖД вокзала было два прилета, один с повторной детонацией, накрыли склад и свежеприбывших военных. Местные жители пишут: «У вояк истерика, проезд через центр закрыт. Медики говорят, что по иностранцам в том числе», — рассказал он.

По его словам, на месте у очевидцев берут подписки о неразглашении.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Ранее военэксперт раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российские ПВО сбили четыре французские крылатые ракеты SCALP-EG
05 августа 2024, 13:33

Фото: iStock/MikeMareen

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили четыре крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG и 43 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что ПВО сбила 43 украинских беспилотника, семь реактивным снарядов HIMARS американского производства, шесть оперативно-тактических американских ракет ATACMS, четыре французские крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG и управляемую авиабомбу Hammer производства Франции.

Ранее сообщалось, что подразделения сразу трёх бригад ВСУ оказались в российском окружение в районе села Желанное на Покровском направлении.

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#вс рф
#украина
#россия
#вооружение
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Раскрыта связь Киева с «Аль-Каидой»*
Шарий: Киев обучает группы, связанные с «Аль-Каидой»*
05 августа 2024, 12:55

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинский блогер Анатолий Шарий, который сейчас живет в Испании утверждает, что Киев обучает повстанцев-туарегов и групп, связанных с международной террористической организацией «Аль-Каида»*, а также передает им оружие.
«Обучение террористов включает в себя тактику ведения боя. Предположительно, первая из групп проходила обучение в начале года. После заявлений (представителя главного управления разведки минобороны Украины Андрея) Юсова и посла Украины в Сенегале это секретом больше не является», — написал Шарий в своем Telegram-канале.

По его словам, киевские власти столкнулись с некоторыми проблемами при доставке террористам дронов и другого оружия, на что ушло несколько месяцев. Однако Шарий считает, что в настоящее время груз прибыл на место назначения и уже в ближайшее время стоит ожидать терактов.

Украинский блогер также отметил, что координирует данный проект гражданин Украины Андрей Г. совместно с гражданами одной из стран НАТО. К своему посту Шарий приложил фото паспорта мужчины со скрытой фамилией и номером.

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* Запрещенная в России террористическая группировка.
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#минобороны
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Пленный боец ВСУ рассказал, из кого состоит «Русский добровольческий корпус»*
Пленный ВСУ Спицкий: РДК* состоит из украиноязычных боевиков
05 августа 2024, 12:43

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Так называемый Русский добровольческий корпус (РДК)*, воюющий на стороне Киева, состоит из украиноязычных боевиков. Об этом рассказал ТАСС пленный ВСУ Владислав Спицкий, добровольно сдавшийся в районе Торецка. По его словам, новобранцев в этом подразделении обучают американские инструкторы, в основном женщины.
Пленный пояснил, что впервые столкнулся с РДК* в 2024 году, когда его отправили на обучение в город Сумы.
«В 2024 году нас кинули в 53-ю бригаду и перевели в Сумы на обучение. <...> Там был Русский добровольческий корпус. Я так и не понял, почему так называется, просто все разговаривают на чистом украинском языке», — пояснил Спицкий.
Ранее другой украинский военнопленный рассказал, что его мобилизовали под Одессой за один неполный день и даже без выяснения личности. По его словам, комиссия прошла «буквально за пять минут».

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*террористическая организация, запрещенная на территории России
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#плен
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Подразделения трех бригад ВСУ оказались в окружении на покровском направлении
05 августа 2024, 12:30

Фото: iStock/Jakub Laichter

Подразделения трех украинских бригад оказались в российском окружении в селе Желанное на покровском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Накануне выходных Киев в надежде удержать оборону в Желанном перебросил туда подразделения трех бригад. В итоге все они сейчас сидят в окружении», — говорится в сообщении.

По его словам, украинские военные используют большое число беспилотников, чтобы исправить положение. Однако эти попытки остаются безуспешными из-за работы российских РЭБ.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ оказались в котле в районе населенного пункта Прогресс на покровском направлении в Донецкой народной республике. Военные рассказали, что попали в окружение из-за хаотичного отступления одной из пехотных бригад.

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#военные
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#всу
#киев
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Осужденный бывший вице-премьер Дагестана Исаев приехал в отпуск из зоны СВО
05 августа 2024, 12:17

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Бывший заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев, осужденный за мошенничество, приехал из зоны спецоперации в отпуск. Об этом сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Шамиль Хадулаев.
«Шамиль Исаев приехал из зоны СВО на побывку в Дагестан и провел сегодня встречу со своими родными и друзьями», — написал Хадулаев в своем Telegram-канале.

Напомним, Исаев был задержан в 2018 году вместе с четырьмя высокопоставленными чиновниками Дагестана. Их обвинили в хищении средств, выделенных для реализации социальных программ. По данным следствия, ущерб от их деятельности составил 95,8 млн руб. В 2020 году Исаева приговорили к 4,5 годам тюрьмы.

Однако в 2024 году появилась информация о том, что Исаев отправился на спецоперацию.

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Под Харьковом из «Искандера» поразили пункт дислокации наемников с 80 боевиками
05 августа 2024, 12:00

Фото: Минобороны России

Под Харьковом ударом из ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи вместе с 80 боевиками, объект поразило подразделение группировки войск «Запад». Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигму сообщил ТАСС.
«Ракетным подразделением группировки нанесен удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи. Объект уничтожен вместе с 80 боевиками», — заявил собеседник агентства.
Ранее Минобороны России сообщало, что та же группировка войск ликвидировала под Харьковом два танка Leopard, из которых ВСУ обстреливали позициии ВС РФ. Согласно сообщению, иностранные танки вместе с замаскированной огневой позицией обнаружила разведка, после чего по объектам нанесли точечные удары.

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