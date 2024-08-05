Офицер ВСУ: украинские военные отказываются идти на передовую из-за усталости

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Украинские военные из-за сильной усталости отказываются выходить на передовую и продолжать боевые действия. Об этом заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью политологу Юрию Романенко.
«У людей просто подрывает крышу от усталости, от всего. <…> Бывает, люди идут в отказ и готовы пойти в тюрьму за отказ от выхода на позиции», — пояснил он.По словам Сазонова, выходить на боевые позиции отказываются не новобранцы, а опытные солдаты, которые давно находятся на фронте. Кто-то отказывается выполнять приказы, кто-то самовольно покидает воинские части, а некоторые просто сидят в глубоком оцепенении.
Ранее военнопленный ВСУ рассказал, что его мобилизовали под Одессой за один неполный день и даже не стали выяснять личность. По его словам, комиссия прошла «буквально за пять минут».
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