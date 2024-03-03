NTV: Писториус выступил с заявлением после скандала с утечкой Бундесвера

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус выступил с заявлением после утечки переговоров немецких офицеров, об этом сообщает NTV.
Напомним, 1 марта глава RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись с переговорами высшего военного руководства Германии. На записи немецкие офицеры обсуждают передачу Киеву ракет Taurus для атаки по Крымскому мосту.
По славам министра обороны ФРГ, эта аудиозапись, якобы, должна уверить людей в том, что Германия нацелена на вооружённый конфликт с Россией, когда на самом деле Берлин лишь оказывает поддержку Киеву.
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«Это часть информационной войны, которую ведет (российский лидер Владимир) Путин. В этом нет никаких сомнений», — заявил Писториус.
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Евгения Парфентьева