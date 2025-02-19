«Нужен диалектичный подход»: в РФ прокомментировали заявление Rheinmetall о пустых оружейных складах

Делать выводы о скором завершении конфликта на Украине пока рано, Киев все еще получает поставки оружия от западных партнеров. Так военный эксперт Андрей Кошкин прокомментировал заявление главы немецкого оборонного концерна Rheinmetall о том, что в Европе и на Украине практически не осталось запасов оружия на складах.