«Нужен диалектичный подход»: в РФ прокомментировали заявление Rheinmetall о пустых оружейных складах

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Делать выводы о скором завершении конфликта на Украине пока рано, Киев все еще получает поставки оружия от западных партнеров. Так военный эксперт Андрей Кошкин прокомментировал заявление главы немецкого оборонного концерна Rheinmetall о том, что в Европе и на Украине практически не осталось запасов оружия на складах.
По его мнению, к подобным словам «нужен диалектичный подход», так как российские эксперты рассчитывают, что оружия Украине хватит еще на целый год.
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«Поставки вооружения Украине продолжаются, несмотря на заявления о нехватке запасов. Германия продолжает их, поставляет и снаряды, и установки, точно по 40 000 штук 155-миллиметровых, и 122-миллиметровых. Также передают ПВО «Гепард», передают и ракеты, не Таурус конечно, но все же», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал российско-американские переговоры в Саудовской Аравии. В разговоре с RT аналитик отметил, что отсутствие европейцев и украинских лоббистов на встрече создает предпосылки для ее успешного развития. Саму встречу в Эр-Рияде он назвал «сверкой часов».
«Были представлены позиции России и США. И как мы видим по заявлениям российской стороны, переговоры прошли неплохо. Но пока рано говорить, что позиции Москвы и США сближаются. <…> В дальнейшем речь вполне может зайти о двусторонней встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа», — поделился он.Читайте также:
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Данил Пономарев