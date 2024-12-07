Владимир Константинов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
После завершения украинского конфликта международному сообществу необходимо созвать новый Нюрнбергский процесс и осудить военных преступников с Украины. Об этом заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что виновники страшных событий в Одессе, Буче, расстрелах мирных жителей Мариуполя должны понести за это наказание.
По его мнению, если этого не произойдёт и виновные не понесут заслуженного наказания, то подобный конфликт легко может вспыхнуть в любой части мира. Наказание преступников будет гарантией того, что подобное не повторится.
Глава киевского режима Зеленский также является военным преступником и должен быть наказан, уверен Константинов. Он обязан получить по заслугам за все теракты, диверсии и смерти. Спикер крымского парламента подчеркнул, что процесс обязательно должен быть открытым, чтобы все, и прежде всего украинцы, знали, что творили «Зеленский и его банда».
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«Нам нужен новый Нюрнбергский процесс, который все расставит по своим местам», — сказал парламентарий.
По его мнению, если этого не произойдёт и виновные не понесут заслуженного наказания, то подобный конфликт легко может вспыхнуть в любой части мира. Наказание преступников будет гарантией того, что подобное не повторится.
Глава киевского режима Зеленский также является военным преступником и должен быть наказан, уверен Константинов. Он обязан получить по заслугам за все теракты, диверсии и смерти. Спикер крымского парламента подчеркнул, что процесс обязательно должен быть открытым, чтобы все, и прежде всего украинцы, знали, что творили «Зеленский и его банда».
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Александр Бойцов