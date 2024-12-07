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«Нужен новый Нюрнберг»: Константинов призвал судить Зеленского как военного преступника

Константинов призвал к «новому Нюрнбергу» в отношении военных преступников Киева
Владимир Константинов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Владимир Константинов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

После завершения украинского конфликта международному сообществу необходимо созвать новый Нюрнбергский процесс и осудить военных преступников с Украины. Об этом заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что виновники страшных событий в Одессе, Буче, расстрелах мирных жителей Мариуполя должны понести за это наказание.

«Нам нужен новый Нюрнбергский процесс, который все расставит по своим местам», — сказал парламентарий.



По его мнению, если этого не произойдёт и виновные не понесут заслуженного наказания, то подобный конфликт легко может вспыхнуть в любой части мира. Наказание преступников будет гарантией того, что подобное не повторится.

Глава киевского режима Зеленский также является военным преступником и должен быть наказан, уверен Константинов. Он обязан получить по заслугам за все теракты, диверсии и смерти. Спикер крымского парламента подчеркнул, что процесс обязательно должен быть открытым, чтобы все, и прежде всего украинцы, знали, что творили «Зеленский и его банда».

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#новости
#зеленский
#суд
#парламент
Сальдо назвал «корейский сценарий» неприемлемым в отношении Украины
07 декабря 2024, 08:22

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Сценарий заморозки конфликта, как на Корейском полуострове, связанный с его заморозкой, является абсолютно неприемлемым в отношении специальной военной операции. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что, как уже не раз отмечал Владимир Путин, гарантией прочного и справедливого мира и обеспечения безопасности России будет только полное выполнение всех целей спецоперации. А заморозка военных действий приведёт лишь к временному решению и не устранит всех противоречий, несущих угрозы.

Напомним, Северная и Южная Кореи формально находятся в состоянии войны, так как Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не полноценного мирного договора. Между КНДР и Республикой Кореей проходит демилитаризированная зона вдоль 38-й параллели, которая разделяет полуостров на две примерно равные части.

Нечто подобное предлагает будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Два других плана урегулирования конфликта на Украине представлены бывшим директором американской разведки Ричардом Гренеллом и номинированный Трампом на должность специального представителя по Украине Китом Келлогом. Их общей чертой является прекращение огня по существующей линии фронта и невступление Украины в НАТО в ближайшей перспективе.

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Стали известны потери ВСУ в Курской области
ТАСС: ВСУ теряют каждого седьмого бойца в Курской области
07 декабря 2024, 06:56

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины теряют каждого седьмого своего бойца с начала вторжения в Курскую область. Такими подсчетами поделились в ТАСС на основе данных МО РФ.
«Вооруженные силы Украины с начала вторжения в Курскую область теряют там каждого седьмого военнослужащего», — говорится в сообщении.

Также в издании отметили, что ВСУ лишаются каждого пятого танка после вторжения на территорию Курской области. Всего с 6 августа украинские вооруженные силы потеряли убитыми и ранеными порядка 270 тысяч человек личного состава. К тому же в числе потерь числится 1 217 танков.

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#всу
#курская область
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Украинский волонтер высказалась о необходимости паузы в конфликте с Россией
Волонтер Берлинская: ВСУ нуждаются в отдыхе от конфликта с Россией
07 декабря 2024, 03:30

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооруженные силы Украины нуждаются в передышке от конфликта с Россией. Об этом высказалась основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.
В эфире YouTube-канала «Апостроф TV» Берлинская заявила, что на данный момент российская армия переорганизовалась, переориентировалась и «только набирает обороты».

Боевые действия между двумя странами волонтер сравнила с боксерским поединком, где Украина «находится где-то в одиннадцатом раунде», а российская армия в четвертом. Свое мнение о необходимости паузы она выразила так: «мы уже висим на канатах, мы уже задыхаемся, у нас капа вылетает, нам уже нужна передышка».

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Захарова предложила Западу отказаться от поставок оружия Киеву для спасения Украины
Захарова: поставки оружия киевскому режиму уничтожат Украину
07 декабря 2024, 02:51

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Западу прекратить поставки оружия киевскому режиму для спасения Украины. Об этом политик заявила в своем telegram-канале.
«Что касается «победы Украины», то западникам лучше формулировать свою заботу об остатках этого государства словом «спасение», для чего необходимо прекратить поставки вооружений киевскому режиму», — говорится в сообщении.

Таким образом Захарова ответила на заявление главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, который после речи Сергея Лаврова на заседании СМИД ОБСЕ, сказал о необходимости обеспечения «победы Украины». По словам Захаровой, такая цель может привести к уничтожению государства.

Также политик отметила отсутствие реакции у стран, когда войска НАТО и США совершали удары по Югославии в 1999 году.

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В подконтрольном Украиной Могилеве-Подольском взрывы
07 декабря 2024, 02:37

Фото: iStock/Leonid Ikan

В подконтрольном Украиной Могилеве-Подольском Винницкой области прозвучали взрывы. Об этом сообщает ТСН.
«Могилёв-Подольский... взрывы» — передает telegram-канал.

Подробностей происшествия на данный момент нет. Сообщается, что сейчас на ряде территорий Украины объявлена воздушная тревога. В частности это касается Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.

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Канада планирует поставить Украине запрещенные в стране вооружения
NP: Канада планирует поставлять запрещенное в стране оружие Киеву
06 декабря 2024, 21:59

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Запрещенное в стране оружие планирует поставлять Киеву канадское правительство, передает издание National Post. По информации журналистов, в список «запрещенки» войдут еще 324 наименования и модели «штурмового» оружия.
«Все текущие и будущие варианты этого оружия будут запрещены. По данным Министерства общественной безопасности Канады, общее количество единиц огнестрельного оружия, подпадающих под запрет, составляет около 14 500», — гласит публикация.
Перед этим в Италии предсказали раздел Украины после завершения боевых действий в республике. Обозреватели подчеркнули, что часть территорий может оказаться под «зонтиком НАТО».

Недружественные к России государства стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе.

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#война
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#конфликт
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Путин поручил кабмину организацию чемпионата для бойцов СВО с инвалидностью
06 декабря 2024, 21:09

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин распорядился организовать чемпионат по профессиональному мастерству для бойцов спецоперации с инвалидностью, начиная с грядущего года. Ответственными за организацию он назначил кабмин.
«Рассмотреть вопрос о проведении начиная с 2025 года чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции, являющихся инвалидами», — сказано на сайте Кремля.
Также российский лидер поручил определить финансирование с его источниками и объемами, чтобы провести указанное мероприятие.

Кроме того, Путин отдал распоряжение о разработке плана по повышению трудоустройства ветеранов спецоперации и их профориентации. Доложить об исполнении поручено к началу марта грядущего года.

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В МИД РФ указали на противоречия Трампа с Россией
Замглавы МИД Рябков: Трамп и его окружение посылают противоречивые сигналы
06 декабря 2024, 20:54

Фото: istockphoto/Mordolff

Дональд Трамп с его окружением посылают противоречащие национальным интересам России сигналы, заявил в беседе с KP.RU замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
«Сам Дональд Трамп и его окружение, нападая на нынешнюю администрацию, посылают противоречивые сигналы, придерживаясь принципов «Америка прежде всего» и «мир через силу», которые не стыкуются с нашими национальными интересами», — прокомментировал дипломат.
Он подчеркнул, что не стоит переоценивать администрацию будущего президента США в вопросе улучшения отношений с Россией. В частности, добавил Рябков, американские политики в большинстве своем воспринимают РФ в качестве угрозы, независимо от того, к какой партии они принадлежат.

Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. Одним из его обещаний было прекратить конфликт на Украине «за сутки».

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Названа главная цель режима Зеленского
Медведчук назвал главной целью Зеленского утилизацию украинцев
06 декабря 2024, 20:40

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Главная цель Владимира Зеленского и его режима — «утилизировать» побольше украинцев, считает политик Виктор Медведчук в своей колонке для портала «Смотрим.ру».
Он указал на подготовку к снижению призывного возраста в стране и анонс женской мобилизации. Также упоминаются ограничения на выезд детей за рубеж и постановка на учет определенных специальностей.

«…Сопрягая с ключевой целью нелегитимного Зеленского — утилизировать как можно больше граждан собственной страны», — сказано в публикации Медведчука.

Владимир Зеленский пришел к власти в мае 2019 года, пообещав прекратить конфликт на востоке страны. Однако вместо этого он продолжил антироссийскую риторику своих предшественников.

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