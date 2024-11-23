«Врезать в ответ»: в Крыму оценили реакцию Запада на испытание ракеты «Орешник»

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Реакция Запада на испытание российской ракеты «Орешник» является «хорошей миной при плохой игре», заявил РИА Новости глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.
«Конечно Запад, Европа пытаются делать хорошую мину при плохой игре — мол, не испугались. И наперегонки транслируют это. Но западное сообщество реально содрогнулось. Это же западная ментальность. Она специфическая. Они поняли, что шутки кончились», — прокомментировал собеседник.Константинов добавил, для многих откровение, что РФ реально способна «врезать в ответ». Глава крымского парламента резюмировал, что пропаганда Запада выставляла Россию этакой «бензоколонкой», однако выяснилось, что у «бензоколонки» мощные ракеты, аналогов которых у Запада нет, как и спасения от них.
Ранее на Западе рассказывали, когда мог закончиться украинский конфликт.
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