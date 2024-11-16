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Украинскую государственность можно спасти при помощи референдума, который должен быть частью соответствующего плана, заявил РИА Новости глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.
«Планом спасения Украины может стать референдум. Нужно обратиться к людям с идеей сменить действующую нацистскую власть, выбрать форму государственного правления, определить основополагающие принципы существования обновленной Украины, включая защиту русского языка и русских, других языков и общин, свободу вероисповедания. Это все должно быть конституционными основами нового государства», — прокомментировал собеседник агентства.Он добавил, что изменения в украинской конституции должны включать в себя утверждение новых границ без крымского полуострова, а также Донецкой и Луганской народных республик, Херсонщины и Запорожской области.
Ранее Константинов высказался по поводу возможности возобновить авиасообщение с Крымом.
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