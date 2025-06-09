Раскрыта цель массированного удара по Украине
Армия РФ утром 9 июня нанесла самый массированный с начала СВО удар по Ровенской области, который мог стать частью плана возмездия за удары ВСУ на российские военные аэродромы. Об этом сообщил в беседе с «Лентой.ру» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Со слов эксперта, украинская армия в Ровенской области переоборудовала бывшие запасные командные пункты Закарпатского военного округа в запасные пункты Владимира Зеленского и главнокомандующего армией. Так, целью ночной атаки российских военных стал удар по «системе принятия решений», обратил внимание Матвийчук.
Военный эксперт выразил предположение, что удар по Ровенской области мог стать частью плана возмездия за операцию ВСУ «Паутина».
Ранее сообщалось, что Белгородская область подверглась атаке двух украинских БПЛА. Со слов губернатора Вячеслава Гладкова, беспилотники ВСУ нанесли удары по Корочанскому району, где загорелась грузовая машина с цистерной на дороге Короча-Белгород.
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