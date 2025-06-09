Раскрыта цель массированного удара по Украине

09 июня 2025, 17:08

Матвийчук: армия РФ ударили по системе принятия решений на Украине

Фото: iStock/ vadimrysev

Армия РФ утром 9 июня нанесла самый массированный с начала СВО удар по Ровенской области, который мог стать частью плана возмездия за удары ВСУ на российские военные аэродромы. Об этом сообщил в беседе с «Лентой.ру» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.