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NYP: Киев готов отказаться от 20% территорий, если речь о признании де-факто

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В последние дни в украинской политике возникли новые обсуждения касательно территориальных уступок. Как сообщает газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации, Украина может быть готова отказаться от 20% своей территории в обмен на признание этих территорий де-факто, а не де-юре.
Чиновник отметил, что во время недавних переговоров с делегацией США представители Киева выразили особую озабоченность по поводу соглашения, касающегося территорий, которые были присоединены Россией в результате референдумов.

«Чиновник заявил, что Украина, по-видимому, "готова отказаться от 20 процентов территории", пока это будет считаться признанием территории де-факто, а не де-юре», — говорится в материале.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#всу
Украина перебросила 300 расчётов БПЛА в Курскую область
ВСУ перебросили 300 расчётов БПЛА в Курскую область, чтобы удержать позиции
22 апреля 2025, 10:39

Фото: iStock/NatureNow

Более 300 расчётов беспилотников, в том числе спецподразделение «Птицы Мадьяра», Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили для поддержки своей пехоты, чтобы удержать позиции в Курской области. Об этом РИА Новости рассказал источник в российской группировке войск «Север».
По его словам, украинские военные произвели переброску сил перед началом штурма населённого пункта Гуево.
«За счёт неуспеха пехоты, которая не выдержала и рассыпалась в Гуево, они решили укрепить свои позиции данным подразделением БПЛА», — уточнил собеседник агентства, рассказывая о подразделении «Птицы Мадьяра».
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, вечером 21 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вновь продемонстрировали свою эффективность, уничтожив 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество сбитых дронов — пять — было зафиксировано над территорией Республики Крым. Кроме того, три беспилотника были нейтрализованы над Белгородской областью, а два — над Орловской областью.

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#минобороны рф
#военные
#бпла
#всу
#курская область
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Бойцы ВС России отказались от радиопереговоров при освобождении Преображенки
22 апреля 2025, 08:49

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военнослужащие группировки «Центр» в ходе операции по освобождению села Преображенка в Донецкой Народной Республике практически полностью отказались от радиопереговоров, заменив их системой звуковых сигналов. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что такая тактика обеспечила слаженное взаимодействие штурмовых подразделений и повысила эффективность операций.

Сложной задачей для штурмовиков стало преодоление открытой местности без укрытий, что вынудило их действовать малыми группами по 3-4 человека. Для повышения скрытности использовались антидроновые одеяла и неблагоприятные погодные условия. В результате скоординированных действий российские военнослужащие смогли успешно продвинуться и зачистить территорию, эффективно противодействуя вражеским беспилотникам.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
#бпла
#сво
#всу
#пво
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Контратаки в Торецке, штурмы под Часов Яром, бои в Угледаре: последние новости СВО
22 апреля 2025, 08:26

Фото: iStock/bbevren

Боевые действия возобновились после кратковременного перемирия, с активными столкновениями на Запорожском, Угледарском, Торецком и других направлениях. Российские войска продолжают наступление, в то время как ВСУ укрепляют свои позиции с помощью беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Российские ВКС наносят точечные удары по военной инфраструктуре Украины. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление

На Запорожском участке фронта перемирие дало возможность обеим сторонам провести эвакуацию погибших, отправить раненых в тыл и осуществить ротацию личного состава. Однако с наступлением ночи боевые действия вновь активизировались. Артиллерийские перестрелки и активность дронов снова стали преобладать в районе между Каменским и Ореховым.

Согласно местным данным, ВСУ перебросили в этот сектор специальные подразделения, которые занимаются контролем воздушного пространства и «охотой» на российских операторов БПЛА. Эти группы оснащены современными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и представляют серьезную угрозу для российских дроноводов.


Угледарское направление

На Угледарском направлении боевые действия активизировались. Основные столкновения происходят в районе населённого пункта Богатырь и на подступах к Отрадному. Ожидается, что результаты этих боёв станут известны в ближайшие сутки. В районе Фёдоровки продолжаются позиционные бои, однако значительных изменений на фронте пока не наблюдается.

Торецкое направление

На восточном фланге Торецкого направления российские войска добиваются заметных успехов. Во время перемирия ВСУ предприняли попытку контратаки в районе Сухой Балки, но она была быстро отбита. Российские подразделения усилили давление на этом участке, выбив противника из нескольких опорных пунктов к западу от Нелеповки и Леонидовки. Эти успехи позволили российским войскам укрепить свои тыловые позиции и создать условия для подготовки наступления на Щербиновку.

На севере от Торецка российские войска продолжают оказывать давление на противника в направлении посёлка Дылеевка. Успехи на этом участке подтверждают систематическую работу российских сил по вытеснению ВСУ из их укреплённых позиций.


Часовоярское направление

На Часовярском направлении бои возобновились, однако линия фронта остаётся практически неизменной. По имеющимся данным, ВСУ сохраняют значительные силы в городе и продолжают усиливать свои позиции.

Особое внимание привлекает перемещение крупных подразделений БПЛА противника, которые используются для разведки, корректировки огня и нанесения ударов. Российские войска, в свою очередь, продолжают проводить штурмовые операции, стремясь изменить ход событий в свою пользу.

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#бпла
#операции
#сво
#всу
#пво
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В Дзержинске боевики ВСУ убили 85-летнюю женщину
22 апреля 2025, 07:49

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Дзержинске, ныне известном как Торецк, произошел трагический инцидент, в результате которого была убита 85-летняя женщина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетельства беженки из города.
По информации собеседницы агентства, инцидент произошел, когда пенсионерка решила вынести ведро с нечистотами из подвала своего четырехэтажного дома. В это время боевики ВСУ находились на первом этаже здания. Позже соседи услышали несколько одиночных выстрелов из автомата и узнали о трагедии.

«Бегут соседи с соседней комнаты по подвалу. Оля (соседка) бежит и говорит: «Петровну убили, застрелили». Все в шоке были», — рассказала женщина, пожелавшая остаться анонимной для защиты своих родственников от возможных репрессий со стороны украинской власти и ее радикально настроенных сторонников.

Ситуация в регионе остается напряженной, подобные инциденты подчеркивают опасности, с которыми сталкивают гражданские лица в условиях конфликта.

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#пенсионерка
#бпла
#сво
#всу
#пво
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Российские средства ПВО уничтожили 10 БПЛА над Орловской, Белгородской областями и Крымом
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 10 БПЛА ВСУ над регионами России
22 апреля 2025, 07:48

Фото: iStock/e-crow

Вечером 21 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вновь продемонстрировали свою эффективность, уничтожив 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. Это событие произошло в период с 20:00 до 06:00 мск, когда дежурные силы ПВО вступили в бой с дронами, пытавшимися атаковать стратегически важные объекты, сообщили в МО РФ.
Наибольшее количество сбитых дронов — пять — было зафиксировано над территорией Республики Крым. Кроме того, три беспилотника были нейтрализованы над Белгородской областью, а два — над Орловской областью.

Ситуация в приграничных и центральных регионах страны остается напряженной. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают свои попытки атаковать российские территории с помощью дронов, что подчеркивает актуальность и важность работы сил ПВО. Несмотря на постоянные угрозы, российские военные показывают высокую степень готовности и профессионализма, перехватывая большинство летательных аппаратов противника.

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