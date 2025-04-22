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В последние дни в украинской политике возникли новые обсуждения касательно территориальных уступок. Как сообщает газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации, Украина может быть готова отказаться от 20% своей территории в обмен на признание этих территорий де-факто, а не де-юре.
Чиновник отметил, что во время недавних переговоров с делегацией США представители Киева выразили особую озабоченность по поводу соглашения, касающегося территорий, которые были присоединены Россией в результате референдумов.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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«Чиновник заявил, что Украина, по-видимому, "готова отказаться от 20 процентов территории", пока это будет считаться признанием территории де-факто, а не де-юре», — говорится в материале.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова