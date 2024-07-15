NYP: ВСУ боится потерять военную помощь США после поражения Байдена на выборах

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Солдаты ВСУ боятся потерять военную помощь США, если американский президент Джо Байден проиграет на предстоящих выборах. Об этом пишет New York Post.
Один из украинских боевиков заявил изданию, что самым правильным поступком Байдена будет выход из президентской гонки, особенно после того, как он назвал Владимира Путина президентом Украины во время юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне.
Ранее CNN сообщал, что представители Демократической партии США обсуждают смену предвыборной тактики президента Джо Байдена в отношении его соперника, экс-главы государства Дональда Трампа (республиканец) после покушения на него. По данным издания, штаб Байдена совместно с демократами в воскресенье старались понять, как скорректировать свои дальнейшие планы. Ведутся дискуссии о том, как выверять критику в адрес Трампа так, чтобы акцент делался на политических разногласиях, а не на личных нападках.
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«Я считаю, что Байдена нужно срочно убрать. Любой разумный демократ будет лучше», — приводят журналисты слова солдата ВСУ.
Ранее CNN сообщал, что представители Демократической партии США обсуждают смену предвыборной тактики президента Джо Байдена в отношении его соперника, экс-главы государства Дональда Трампа (республиканец) после покушения на него. По данным издания, штаб Байдена совместно с демократами в воскресенье старались понять, как скорректировать свои дальнейшие планы. Ведутся дискуссии о том, как выверять критику в адрес Трампа так, чтобы акцент делался на политических разногласиях, а не на личных нападках.
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Данил Пономарев