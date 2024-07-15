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NYP: ВСУ боится потерять военную помощь США после поражения Байдена на выборах

15 июля 2024, 00:49
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Солдаты ВСУ боятся потерять военную помощь США, если американский президент Джо Байден проиграет на предстоящих выборах. Об этом пишет New York Post.
Один из украинских боевиков заявил изданию, что самым правильным поступком Байдена будет выход из президентской гонки, особенно после того, как он назвал Владимира Путина президентом Украины во время юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне.

«Я считаю, что Байдена нужно срочно убрать. Любой разумный демократ будет лучше», — приводят журналисты слова солдата ВСУ.


Ранее CNN сообщал, что представители Демократической партии США обсуждают смену предвыборной тактики президента Джо Байдена в отношении его соперника, экс-главы государства Дональда Трампа (республиканец) после покушения на него. По данным издания, штаб Байдена совместно с демократами в воскресенье старались понять, как скорректировать свои дальнейшие планы. Ведутся дискуссии о том, как выверять критику в адрес Трампа так, чтобы акцент делался на политических разногласиях, а не на личных нападках.

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Пилот Су-34: ВСУ не могут сбить авиабомбы с УМПК ни «Патриотами», ни «Гепардами»
#сша
#журналисты
#гонки
#нато
#всу
Пилот Су-34: ВСУ не могут сбить авиабомбы с УМПК ни «Патриотами», ни «Гепардами»
15 июля 2024, 00:38

Фото: Минобороны России

ВСУ ничего не могут противопоставить российским авиабомбам с УМПК и не могут их сбить ни при помощи американских комплексов ПВО «Патриот», ни немецкими ЗСУ «Гепард». Об этом сообщил пилот истребителя-бомбардировщика Су-34 в эфире телеканала «Россия-1».
«На данную минуту противник не умеет сбивать наши бомбы никакие. Бомбы с УМПК он сбивать не может, ни «Патриотами», ни «Гепардами». Они на него наводит ужас», – сообщил летчик.
Ранее эксперт Галлагер Фенуик заявил, что выставка сбитых американских истребителей F-16 на Красной площади станет унижением для Запада, а второй проблемой станет изучение оборудования из самолетов российскими инженерами.

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Рогов: освобождённое Урожайное станет новым плацдармом для продвижения ВС РФ
15 июля 2024, 00:33

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Освобожденное Урожайное в ДНР станет новым плацдармом для продвижения российских войск. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В воскресенье стало известно, что бойцы группировки «Восток» освободили населённый пункт Урожайное. В настоящее время там ведётся зачистка и разминирование.

Рогов подчеркнул, что освобождение Урожайного имеет важное тактическое значение, поскольку станет новым плацдармом для продвижения ВС РФ на Времевском направлении.

Также он добавил, что российские военные плавно выдавливают украинских бойцов с позиций сразу на нескольких участках запорожской линии фронта. ВС РФ не дают бойцам ВСУ перегруппироваться и окопаться.

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#владимир рогов
#днр
#сво
#военные
#вс рф
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Фенуик: выставка сбитых F-16 на Красной площади станет унижением для Запада
15 июля 2024, 00:18

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Выставка сбитых американских истребителей F-16 на Красной площади станет унижением для Запада, заявил эксперт Галлагер Фенуик в эфире LCI. Второй проблемой станет изучение оборудования из самолетов, добавил он.
«Захват F-16 приведет к двум вещам. Первое — демонстрация их на Красной площади потенциально будет унижением. Второе — более тревожное и более конкретное последствие — захват приведет к тому, что их можно будет изучить, посмотреть, как работают приборы», – пояснил Фенуик.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы вместе с союзниками «прямо сейчас» отправляют на Украину истребители F-16, чтобы они поступили в распоряжение Киева уже этим летом.

Поставки F-16 также комментировал глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Москва будет воспринимать отправку истребителей как преднамеренный сигнал от НАТО в ядерной сфере. Однако при этом, добавил Лавров, F-16 не смогут поменять ситуацию на фронте, и будут уничтожаться так же, как и другая техника.

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#истребители
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В Харькове прогремел очередной взрыв
«Общественное»: в Харькове, вероятно за городом, прогремел ещё один взрыв
15 июля 2024, 00:02

Фото: iStock/RamonCast

В Харькове прогремел ещё один взрывы, предположительно, за пределами города. Об этом сообщил телеканал «Общественное».
Отмечается, что в городе прогремел взрыв. По интенсивности звука очевидцы предполагают, что это произошло в пригороде Харькова.

Около часа назад телеканал также сообщал о серии взрывов в Харькове.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Ранее в воскресенье сообщалось, что ВС РФ освободили населённый пункт Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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#харьков
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#вс рф
#всу
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Летчик Ту-22М3: киевские спецслужбы предложили командиру убить экипаж при угоне
14 июля 2024, 23:17

Фото: istockphoto/Mara Fribus

Украинские спецслужбы хотели, чтобы командир Ту-22М3 убил остальных трех членов экипажа при угоне бомбардировщика, катапультировав их. Об этом в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» сообщил сам летчик, которого Киев рассчитывал завербовать.
«Мне предложили катапультировать принудительно, так сказать, «гуманным» способом устранить, то есть фактически убить», — рассказал командир Ту-22М3.
По словам летчика, оперативная переписка с киевскими спецслужбами длилась с октября 2023 года, его постоянно торопили с угоном бомбардировщика, но при этом не уделяли внимания техническим особенностям этого процесса.

Согласно опубликованной ФСБ фотографии переписки между российским пилотом и представителем украинских спецслужб, за угон дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 пилоту обещали вознаграждение в размере 3 миллионов долларов.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб угнать дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России и вывезти его за границу. В ходе расследования было установлено, что к этой операции были причастны спецслужбы стран НАТО.

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#нато
#украина
#киев
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В Курской области стрелковым оружием и средствами РЭБ за день сбили 15 дронов ВСУ
14 июля 2024, 22:36

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Курской области за этот день, 14 июля, ликвидировали и обезвредили 15 украинских дронов. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем тг-канале. По его данным, все БПЛА сбили в приграничных районах при помощи стрелкового оружия и средств РЭБ.
Смирнов отметил, что сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе фиксировали в 14 населенных пунктах региона, во всех случаях обошлось без пострадавших.

«Как сообщалось ранее, в городе Судже в результате атаки украинского дрона загорелась телевизионная вышка. Возгорание потушили работники местной пожарной части», – добавил врио главы региона.
Ранее тг-канал Mash сообщал, что в городе Судже не осталось ни одной действующей АЗС, а расстояние до ближайшей заправки составляет 20 км.

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#всу
#вс рф
#курская область
#беспилотник
#дрон
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Минобороны: ВС РФ ударили по опорнику ВСУ бомбой ФАБ-3000 — видео
14 июля 2024, 20:57

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВС РФ ударили по опорнику ВСУ фугасной авиационной бомбой ФАБ-3000 в зоне ответственности группы войск «Север». Об этом сообщили в Минобороны России.
«После успешного выполнения полетного задания экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. По результатам объективного контроля цель поражена», — доложили в ведомстве.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало об уничтожении немецкого комплекса IRIS-T расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» под Днепропетровском.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве заявляли о готовности к мирным переговорам, но киевский режим, похоже, ведет двойную игру, говоря о мире и одновременно с этим выпрашивая оружие у западных стран.

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#минобороны рф
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Депутат Рады Синютка: около 6-7 млн украинцев не обновили данные в военкомате
14 июля 2024, 20:38

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Около 6-7 миллионов украинцев, которые относятся к категории военнообязанных, не обновили свои учетные данные в военкомате. Об этом сообщил депутат Рады Олег Синютка телеканалу «Киев 24».
Отмечается, что за неактуальные данные в военкоматах с 17 июля начнут выписывать штрафы. Их размер будет составлять от 15 до 25,5 тысяч гривен, что в переводе около 366 – 622 долларов.

«Количество украинцев, которые не смогли обновить данные, будет достигать где-то 6-7 миллионов», – заявил Синютка.
Ранее сообщалось, что на западе Украины задержали депутата, который за 14 тысяч долларов помог уклонисту сбежать за границу. Во время обыска у него изъяли взятку в размере 14 тысяч долларов, гранату и охотничье ружье.

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#украина
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«Страна»: украинский депутат за $14 тысяч помог уклонисту бежать за границу
14 июля 2024, 20:21

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Украинского депутата Береговского горсовета от фракции «Европейская солидарность» Виктора Саенкова задержали по подозрению в помощи уклонисту сбежать за границу за 14 тысяч долларов. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.
«Следователи установили, что он за 14 тысяч долларов помог уклонисту пересечь государственную границу. Во время обыска у Саенкова изъяли взятку в размере 14 тысяч долларов, гранату и охотничье ружье», – процитировали слова источника в издании.
Как указано в публикации, речь идет о депутате с западной Украины, в отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали четырех мужчин, которые на надувных кругах намеревались по реке Тиса сбежать за границу. Отмечалось, что уклонисты заплатили местному жителю от 7 до 8 тысяч долларов за незаконное сопровождение до границы и надувные круги.

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