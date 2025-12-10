NYT: Киев может отказаться от части территорий при наличии гарантий безопасности

10 декабря 2025, 17:24

Владимир Зеленский

Киевский режим рассматривает возможность отказаться от части своих территорий. Это может произойти только при условии получения надежных гарантий безопасности от западных стран. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на неназванных европейских чиновников.