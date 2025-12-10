NYT: Киев может отказаться от части территорий при наличии гарантий безопасности
Киевский режим рассматривает возможность отказаться от части своих территорий. Это может произойти только при условии получения надежных гарантий безопасности от западных стран. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на неназванных европейских чиновников.
Автор статьи подчеркивает, что такие обещания станут сильным стимулом для Украины. Однако США пока не готовы предоставить никаких обязательств или поддержать европейские силы, которые могли бы обеспечить соблюдение этих гарантий.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
