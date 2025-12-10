Миронов о словах Зеленского: «Кровавый клоун»
Миронов: Зеленский пытается остаться у власти с помощью Европы
Владимир Зеленский пытается остаться у власти при поддержке европейских покровителей. Такое заявление сделал лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, передает РИА Новости.
Так он отреагировал на слова главы киевского режима о готовности к выборам. Политик подчеркнул, что сегодня Зеленский находится под двойным давлением — со стороны армии России и требований США о проведении выборов.
«Кровавый клоун ломает комедию и говорит, что он к ним готов. Готов к честным и свободным выборам? Ну, так проведи! Не держишься за власть? Ну, так уходи! Но нет, Зеленский тут же пеняет на США и европейцев, чтобы они помогли ему «обеспечить безопасность», — сказал депутат.По его мнению, Зеленский сначала попытается добиться прекращения боевых действий, а затем при поддержке европейских покровителей проведет выборы, чтобы узаконить свои полномочия. Парламентарий также отметил, что при действующей власти они будут нечестными, поскольку в них участвовать не сможет реальная оппозиция.
Подводя итог, депутат заявил, что «киевский режим должен быть ликвидирован», и лишь после этого на Украине можно будет проводить свободные и честные выборы под международным контролем.