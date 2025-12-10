10 декабря 2025, 16:47

Миронов: Зеленский пытается остаться у власти с помощью Европы

Сергей Миронов (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский пытается остаться у власти при поддержке европейских покровителей. Такое заявление сделал лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, передает РИА Новости.





Так он отреагировал на слова главы киевского режима о готовности к выборам. Политик подчеркнул, что сегодня Зеленский находится под двойным давлением — со стороны армии России и требований США о проведении выборов.

«Кровавый клоун ломает комедию и говорит, что он к ним готов. Готов к честным и свободным выборам? Ну, так проведи! Не держишься за власть? Ну, так уходи! Но нет, Зеленский тут же пеняет на США и европейцев, чтобы они помогли ему «обеспечить безопасность», — сказал депутат.