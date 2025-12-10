Украинец напал с топором на сотрудника ТЦК в надежде скрыть свою личность
Во Львовской области украинец напал на работника ТЦК с помощью топора-молотка
Во Львовской области на западе Украины мужчина напал на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и ранил его с помощью топора-молотка. Об этом инциденте пишет ТАСС со ссылкой на оперативное командование ВСУ «Запад».
Отмечается, что это не первый подобный случай в регионе.
Согласно материалу, нападение произошло во время проверки документов у гражданина Украины мобилизационного возраста. Пытаясь избежать установления личности, украинец ударил сотрудника ТЦК предметом, похожим на кухонный инструмент типа топор-молоток.
Пострадавшего госпитализировали, в настоящий момент ведутся следственные действия.
В конце ноября пленный военнослужащий Николай Бабчук рассказал о шокирующих условиях в ТЦК. По его словам, украинских новобранцев держат связанными, чтобы предотвратить побеги.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.