Украинец напал с топором на сотрудника ТЦК в надежде скрыть свою личность

10 декабря 2025, 00:21

Во Львовской области украинец напал на работника ТЦК с помощью топора-молотка

Фото: iStock/Анатолий Тушенцов

Во Львовской области на западе Украины мужчина напал на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и ранил его с помощью топора-молотка. Об этом инциденте пишет ТАСС со ссылкой на оперативное командование ВСУ «Запад».





Отмечается, что это не первый подобный случай в регионе.



Согласно материалу, нападение произошло во время проверки документов у гражданина Украины мобилизационного возраста. Пытаясь избежать установления личности, украинец ударил сотрудника ТЦК предметом, похожим на кухонный инструмент типа топор-молоток.



Пострадавшего госпитализировали, в настоящий момент ведутся следственные действия.



