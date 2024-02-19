«Поворотный момент»: В США раскрыли, что последует за потерей Авдеевки

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Потеря Авдеевки стала поворотным момент в российско-украинском конфликте, об этом сообщает CNN.
«Это поворотный момент, где одновременно российские успехи и атрофия Запада угрожают трансформироваться в крупнейшую наземную войну в Европе с 1940-х годов», — прокомментировали ситуацию на американском телеканале.
В CNN также подчеркнули, что прогнозы экспертов о том, что Вооружённые силы потерпят поражение на полях спецоперации, если главный союзник Киева — Соединённые Штаты — прекратит оказывать ему помощь, медленно, но верно, претворяются в реальность.
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