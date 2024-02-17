Рогов заявил, что взятие Авдеевки станет крупнейшей победой после Мариуполя

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Взятие Авдеевки откроет российским войскам путь не только к другим городам Донбасса, но и к тем населённым пунктам, где ВСУ ещё не успели окопаться. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам эксперта, именно Авдеевка является крупнейшей крепостью ВСУ, где они на протяжении восьми лет готовились к обороне и боевым действиям.
Таким образом, взятие Авдеевки станет негативным фактором, который подорвёт моральный дух украинских военных. Но, на деле, это происходит уже сейчас, поскольку ежедневно в открытых источниках публикуется большое количество некрологов.
Собеседник «Царьграда» подчеркнул, что в настоящее время украинские военные любыми способами пытаются покинуть территорию населённого пункта.
В заключение Рогов добавил, что российская армия в настоящее время находится «на подъёме», а также выразил надежду на то, что войска успешно возьмут Авдеевку и другие населённые пункты Донбасса.
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Таким образом, взятие Авдеевки станет негативным фактором, который подорвёт моральный дух украинских военных. Но, на деле, это происходит уже сейчас, поскольку ежедневно в открытых источниках публикуется большое количество некрологов.
«На мой взгляд, Авдеевка будет крупнейшей победой после Мариуполя по значимости, по размерам, а по подготовленности, наверное, сравнимой с Мариуполем, если не больше, потому что восемь лет и миллионы тонн укреплений, бетона, железобетона, брони, вооружений, складов – на всём этом ставится крест», – уверен Рогов.Также эксперт убеждён, что взятие Авдеевки нанесёт удар и по самому Зеленскому, который сейчас активно заявляет, что населённый пункт якобы не такой важный.
В заключение Рогов добавил, что российская армия в настоящее время находится «на подъёме», а также выразил надежду на то, что войска успешно возьмут Авдеевку и другие населённые пункты Донбасса.
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Анастасия Чинкова