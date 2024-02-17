Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Рогов заявил, что взятие Авдеевки станет крупнейшей победой после Мариуполя

Рогов заявил, что взятие Авдеевки станет крупнейшей победой после Мариуполя

17 февраля 2024, 18:49
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Взятие Авдеевки откроет российским войскам путь не только к другим городам Донбасса, но и к тем населённым пунктам, где ВСУ ещё не успели окопаться. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам эксперта, именно Авдеевка является крупнейшей крепостью ВСУ, где они на протяжении восьми лет готовились к обороне и боевым действиям.

Таким образом, взятие Авдеевки станет негативным фактором, который подорвёт моральный дух украинских военных. Но, на деле, это происходит уже сейчас, поскольку ежедневно в открытых источниках публикуется большое количество некрологов.


Собеседник «Царьграда» подчеркнул, что в настоящее время украинские военные любыми способами пытаются покинуть территорию населённого пункта.

«На мой взгляд, Авдеевка будет крупнейшей победой после Мариуполя по значимости, по размерам, а по подготовленности, наверное, сравнимой с Мариуполем, если не больше, потому что восемь лет и миллионы тонн укреплений, бетона, железобетона, брони, вооружений, складов – на всём этом ставится крест», – уверен Рогов.
Также эксперт убеждён, что взятие Авдеевки нанесёт удар и по самому Зеленскому, который сейчас активно заявляет, что населённый пункт якобы не такой важный.

В заключение Рогов добавил, что российская армия в настоящее время находится «на подъёме», а также выразил надежду на то, что войска успешно возьмут Авдеевку и другие населённые пункты Донбасса.

Читайте также:

В Госдуме назвали отступление ВСУ из Авдеевки моральным поражением Киева

Захарова поспорила с Зеленским о причинах вывода войск из Авдеевки

В Пентагоне заявили, что Авдеевка является предвестником новых поражений ВСУ
#вс рф
#украина
#россия
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бежавший в РФ украинский военный Камынин призвал сослуживцев «валить» из ВСУ
17 февраля 2024, 18:17

Фото: istock / Prostock-Studio

Бежавший в РФ украинский военнослужащий Андрей Камынин призвал своих сослуживцев «валить» из ВСУ, поскольку на поле боя их ожидает «нулевой результат». Об этом пишет РИА Новости.

«Желаю (сослуживцам — прим. ред.) бросать всё и валить побыстрее оттуда, но не воевать, потому что результат будет нулевой», — заявил боец в ходе допроса, запись которого есть в распоряжении издания.
Мужчина служил артиллеристом 23-й отдельной механизированной бригады украинских войск на Запорожской линии фронта. Как утверждает Камынин, среди украинских бойцов мотивация отсутствует. Он также отметил, что везде можно встретить случаи дезертирства.

Происходящее на Украине он назвал истреблением населения своим же собственным правительством.

Читайте также:

Захарова поспорила с Зеленским о причинах вывода войск из Авдеевки

Три человека погибли после утреннего обстрела в ДНР

Украина выставит на продажу арестованную в Хорватии яхту Медведчука

#украина
#мужчина
#мотивация
#днр
#захарова
#запись
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о партизанах в подконтрольном Киеву Херсоне
Губернатор Сальдо сообщил о работе партизан в подконтрольном Киеву Херсоне
17 февраля 2024, 17:52

Фото: istock / Mariia Kokorina

В подконтрольном Киеву Херсоне поддерживающие Россию партизаны готовятся действовать — они накапливают оружие и планируют вступить в бой с ВСУ. Об этом сообщил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо изданию РИА Новости.

Сальдо сообщил, что херсонское сопротивление продолжает активную работу в оккупированной украинскими войсками правобережной части региона. По словам главы региона, партизаны уже оказывают помощь Вооруженным силам РФ.

«Подпольщики сообщают нашим военным информацию о противнике, накапливают оружие, чтобы, когда придут освободители, присоединиться к ним в бою. Партизаны так всегда поступали», — отметил чиновник.
До этого сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский запутался в своих словах о том, победит ли Украина. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Захарова поспорила с Зеленским о причинах вывода войск из Авдеевки

Три человека погибли после утреннего обстрела в ДНР

Украина выставит на продажу арестованную в Хорватии яхту Медведчука

#помощь
#оружие
#новости
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Великобритания планирует поставить Украине тысячи беспилотников с ИИ
Bloomberg: Британия предоставит Киеву тысячи БПЛА с ИИ в ближайшие месяцы
17 февраля 2024, 17:51

Фото: iStock|Huseyin Bostanci

Великобритания совместно с США и рядом других стран разработала беспилотники с искусственным интеллектом, которые в течение нескольких месяцев поступят на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что ВСУ получат тысячи таких БПЛА, которые способны производить атаки на цели на территории России.

Особенность этой разработки в том, что все беспилотники, оснащённые искусственным интеллектом, взаимодействуют друг с другом. Таким образом, оператор потребуется не для каждого. Также это позволяет наносить несколько ударов одновременно с нескольких аппаратов.

Ожидается, что поставки будут осуществлены уже в ближайшие месяцы.

Читайте также:

Российский беспилотник «Партизан» совершил первый полет

В Европе призвали снять все ограничения на поставки оружия для Украины

Германия ни разу не проверяла, остаётся ли поставленное ВСУ вооружение на Украине
#великобритания
#беспилотник
#сша
#украина
#поставки
#разработка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский запутался в своих словах о том, победит ли Украина
Зеленский заявил, что Киев сам победит и сразу же попросил помощь у Запада
17 февраля 2024, 17:22

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности сделал несколько заявлений, которые совершенно противоречат друг другу.
Так, сначала он заявил, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, если останется без помощи западных стран. Также он добавил, что РФ якобы представляет опасность для Польши и стран Прибалтики.

Однако потом украинский президент заявил, что победа Украины возможна только при «единстве» с США. Этими словами он обратился к американским сенаторам.

И сразу же после этих слов вдруг сказал, что Киев может победить самостоятельно без чьей либо помощи.

Отметим, что все эти заявления были озвучены в момент вывода украинских войск из Авдеевки.

Читайте также:

Зеленский готов ехать с Трампом на передовую, чтобы показать «реальную войну»

Захарова поспорила с Зеленским о причинах вывода войск из Авдеевки

Зеленский прокомментировал решение оставить Авдеевку
#владимир зеленский
#украина
#победа
#конфликт
#россия
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бабушка умершей при обстреле Белгорода девочки получила ранения средней тяжести
17 февраля 2024, 17:17

Фото: istock / gorodenkoff

В результате атаки ВСУ на стадион в Белгороде годовалая девочка не выжила, а ее бабушка получила ранения средней тяжести. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к семье пострадавшей.

«Девочка гуляла с бабушкой, бабушка с ранениями средней тяжести, она в больнице, но не в реанимации», — рассказал собеседник издания.
Похороны малышки состоялись 17 февраля, где присутствовали ее родители, один из которых является студентом медицинского колледжа.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке украинских войск на стадион погибли семь человек, еще 18 получили ранения. Белгородский стадион был атакован из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire днем 15 февраля. Помимо стадиона, под удар попал торговый цент и жилые дома. В минобороны РФ заявили, что средства ПВО перехватили над регионом 14 реактивных снарядов.

Читайте также:

Захарова поспорила с Зеленским о причинах вывода войск из Авдеевки

Три человека погибли после утреннего обстрела в ДНР

Украина выставит на продажу арестованную в Хорватии яхту Медведчука

#стадион
#родители
#похороны
#дома
#девочка
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Польше заявили, что Украина не сможет вернуть Крым
Генерал Скшипчак: Украина не вернёт Крым и может потерять ещё больше территорий
17 февраля 2024, 16:49

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Украина не сможет вернуть Крым, а, наоборот, потеряет ещё больше территорий. Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.
Он призвал украинских властей вернуться в реальность и усиливать оборону, что не потерять ещё больше территорий.

Скшипчак подчеркнул, что в настоящее время военный захват ВСУ Крыма нереализуем, поскольку эта перспектива слишком отдалена от того, что происходит на фронте.

Генерал назвал единственным решением корейскую модель, то есть зону разделения войск. Если же не придерживаться этой стратегии, конфликт может превратиться в «тлеющий вулкан».

Читайте также:

В Госдуме заявили об угрозе Польше со стороны Украины

В Минобороны Польши призвали готовиться к любому сценарию в отношении РФ

Польских пилотов предупредили о возможных боевых действиях на востоке страны
#польша
#украина
#крым
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СМИ назвали деталь, предзнаменующую поражение Украины
BI: ВСУ идут по стратегии, обернувшейся крахом Германии во Второй мировой войне
17 февраля 2024, 15:36

Фото: istock / YakubovAlim

Вооруженные силы Украины перешли к стратегии «активной обороны», повторяющей действия войск Германии, которая обернулась поражением во Второй мировой войне. Об этом пишет Business Insider.

«В 1943 году, когда ход войны повернулся против Третьего рейха, немецкое командование выбрало отчаянную стратегию на Восточном фронте. Уступая в численности и вооружении Красной армии, немцы возлагали надежды на мобильную, агрессивную оборону, чтобы остановить непрерывную серию советских наступлений.», — сказано в публикации.
Указано, что после провала украинского контрнаступления, украинские командиры начали говорить о переходе к «активной обороне». Согласно их задумке, это должно было блокировать наступления российских войск, а в это время позволить искать возможности для нанесения контрударов и отвоевания позиций.

Сейчас Украина также выбрала стратегию «активной обороны», которая повторяет немецкий подход 80-летней давности. По задумке командования ВСУ, оборона якобы должна блокировать наступление вооруженных сил России. В публикации указано, что данная стратегия не позволит одержать победу над РФ и вернуть потерянные регионы.

Читайте также:

Захарова поспорила с Зеленским о причинах вывода войск из Авдеевки

Три человека погибли после утреннего обстрела в ДНР

Украина выставит на продажу арестованную в Хорватии яхту Медведчука

#украина
#оборона
#регионы
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ попытались атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами
Кимаковский: система ПВО сбила не меньше четырех целей над Мариуполем
17 февраля 2024, 12:45

Фото: istock / Alexyz3d

Вооруженные силы Украины ночью пытались атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами, система ПВО отразила атаку. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский информагентству ТАСС.

«Учитывая дальность, огонь по этому направлению традиционно велся дальнобойными ракетами. К счастью, все обошлось, система ПВО отработала на отлично», — отметил собеседник издания.
По данным Кимаковского, система ПВО сбила не менее 4-х целей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о решение отступить от Авдеевки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Захарова поспорила с Зеленским о причинах вывода войск из Авдеевки

Три человека погибли после утреннего обстрела в ДНР

Украина выставит на продажу арестованную в Хорватии яхту Медведчука
#военные
#мариуполь
#пво
#всу
#ракета
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова поспорила с Зеленским о причинах вывода войск из Авдеевки
Захарова: вывод войск ВСУ из Авдеевки не связан с сохранением жизней
17 февраля 2024, 12:32

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Вывод ВСУ из Авдеевки никак не связан с сохранением жизней. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захаров, комментирую заявление президента Украины Владимира Зеленского.
В своём Telegram-канале она поспорила с украинским лидером, заявив, что истинной причиной отхода войск являются особенности украинских властей.

Так, по словам Захаровой, Зеленский вместе с другими политиками умеет «воевать» исключительно за крупные суммы, которые напрямую попадают к ним. И все их действия направлены против мирных граждан Украины.

В заключение представитель МИД подчеркнула, что ничего, кроме денег, не имеет для них значения.

Читайте также:

Зеленский прокомментировал решение оставить Авдеевку

В США считают, что победа под Авдеевкой дает России возможность развития наступления

В Госдуме назвали отступление ВСУ из Авдеевки моральным поражением Киева
#мария захарова
#владимир зеленский
#мид рф
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф