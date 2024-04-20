NYT раскрыла, как недорогие дроны ВС РФ уничтожают элитные танки США в зоне СВО

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Дорогостоящие танки, поставляемые западными странами на Украину, уязвимы перед дешёвыми беспилотниками. Об этом сообщает газета The New York Times.
Журналисты издания пишут, что в зоне СВО нередки бои с использованием беспилотников. Такие сражения постепенно меняют облик современных вооружённых конфликтов.
Они отметили, что бои с дронами наносят значительный ущерб американским танкам, что грозит изменением подхода к их применению в будущих конфликтах.
Так, танк Abrams можно запросто уничтожить взрывом беспилотника, сообщил аналитик по вопросам обороны из научно-исследовательского института Хадсон Кана Касапоглу в США. При этом он подчеркнул, что данная военная машина является мощнейшей в мире в своём классе.
Самым уязвимым местом в танках является крыша. Изначально против них применялись мины и различные снаряды, которые попадали по целям в около 90% случаев. При этом БПЛА показали ещё большую эффективность.
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Анастасия Чинкова