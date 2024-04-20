Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ NYT раскрыла, как недорогие дроны ВС РФ уничтожают элитные танки США в зоне СВО

NYT раскрыла, как недорогие дроны ВС РФ уничтожают элитные танки США в зоне СВО

NYT: недорогие дроны РФ уничтожают элитные танки США в зоне СВО
20 апреля 2024, 12:37
Фото: iStock/dr_evil

Фото: iStock/dr_evil

Дорогостоящие танки, поставляемые западными странами на Украину, уязвимы перед дешёвыми беспилотниками. Об этом сообщает газета The New York Times.

Журналисты издания пишут, что в зоне СВО нередки бои с использованием беспилотников. Такие сражения постепенно меняют облик современных вооружённых конфликтов.

Они отметили, что бои с дронами наносят значительный ущерб американским танкам, что грозит изменением подхода к их применению в будущих конфликтах.



Так, танк Abrams можно запросто уничтожить взрывом беспилотника, сообщил аналитик по вопросам обороны из научно-исследовательского института Хадсон Кана Касапоглу в США. При этом он подчеркнул, что данная военная машина является мощнейшей в мире в своём классе.

Самым уязвимым местом в танках является крыша. Изначально против них применялись мины и различные снаряды, которые попадали по целям в около 90% случаев. При этом БПЛА показали ещё большую эффективность.

Читайте также:

Российский артиллерист уничтожил танк Leopard 2 первым же снарядом

Над территорией России за ночь нейтрализовали 50 украинских беспилотников

Депутат Ивлев: удары ВСУ по России планируют в НАТО под руководством США
#танки
#беспилотник
#вс рф
#сво
#сша
#военная
Зеленский запретил военным играть в онлайн-казино
Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете
20 апреля 2024, 12:02

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете, соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского правительства.

Так, Зеленский ввёл в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете. В том числе подписанный указ ограничивает рекламу онлайн-казино и лимитирует время, которое украинцы могут провести за игрой.

Напомним, ранее стало известно о росте числа лудоманов в рядах служащих Вооружённых сил Украины. Указ Зеленского предусматривает особые ограничения доступа к азартным играм для военных.

СБУ поручено провести проверки организаторов онлайн-казино.

Читайте также:

«Кровавое преступление»: Захарова отреагировала на гибель корреспондента «Известий»

Экс-советник НАТО Жак Бо: у Запада нет стратегии выхода из конфликта на Украине

CNN: военные ВСУ назвали потерю Часова Яра серьезным сдвигом в судьбе Донецка
#владимир зеленский
#всу
#указ
#украина
#азартные игры
#казино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-советник НАТО Жак Бо: у Запада нет стратегии выхода из конфликта на Украине
20 апреля 2024, 11:38

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо заявил, что западные союзники Киева не знают, как им выйти из конфликта на Украине. Об этом Бо сообщил в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Экс-офицер отметил, что у Запада присутствует некая иллюзия, касающаяся украинской победы. По словам Бо, с самого начала противостояния западные страны также были уверены в том, что у них получится разрушить РФ с помощью санкций, поэтому они особо не задумывались о достижении победы на линии боевого соприкосновения.

Бо подчеркнул, что с каждым днем украинская армия ухудшает свое положение, а российские войска постепенно движутся вперед.

Ранее дальний внучатный племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат заявил, что Европа рискует ввязаться в конфликт с Россией, «последствия которого невозможно предвидеть в условиях существования ядерного оружия».

Читайте также:

Внучатый племянник Наполеона Мюрат предупредил об опасности конфликта с Россией

Депутат Ивлев: удары ВСУ по России планируют в НАТО под руководством США

G7: Россия может закончить конфликт на Украине уже сегодня
#россия
#конфликт
#армия
#страны
#нато
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области
Гладков: дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородском районе, пострадавших нет
20 апреля 2024, 11:37

Фото: iStock/Naypong

Украинский беспилотник атаковал движущийся по дороге грузовик в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Отмечается, что атака была совершена FPV-дроном ВСУ в Белгородском районе области. Прогремел взрыв, в результате которого водитель не получил ранений. Однако была сильно повреждена кабина его грузовика.

Напомним, что Белгородский район на юге граничит с Харьковской области Украины.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу анонсировал создание в ведомстве центра беспилотников и роботов, который объединит в себе нескольких производителей перспективного вооружения.

Читайте также:

Над территорией России за ночь нейтрализовали 50 украинских беспилотников

Депутат Ивлев: удары ВСУ по России планируют в НАТО под руководством США

Подполье: ВС РФ ударили по складу с боекомплектом ВСУ в пригороде Одессы
#белгородская область
#вячеслав гладков
#беспилотник
#грузовик
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Кровавое преступление»: Захарова отреагировала на гибель корреспондента «Известий»
Мария Захарова призвала международные организации осудить убийство корреспондента «Известий»
20 апреля 2024, 11:20

Фото: Telegram-канал МИД РФ

Гибель корреспондента «Известий» Семена Еремина в зоне СВО — это ужасное преступление, которое должно рассматриваться как акт мести за честное исполнение журналистского долга, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 апреля вTelegram-канале внешнеполитического ведомства.

Она назвала это убийство целенаправленным и хладнокровным, видя в нем подтверждение террористической сущности режима президента Украины Владимира Зеленского. Захарова подчеркнула, что такие действия открывают настоящую охоту на российских представителей масс-медиа, военных корреспондентов и общественных деятелей, которые стараются донести правдивую информацию до мирового сообщества.

«Требуем от профильных международных организаций и правозащитных структур незамедлительного и решительного осуждения ещё одного жестокого убийства российского журналиста», — заявила Захарова.
Она выразила глубокие соболезнования родным и близким Семена Еремина, подчеркнув, что он профессионально выполнял свой долг до последнего момента.

Смерть Семена Еремина произошла 19 апреля. Ему было 42 года. Еремин получил ранения в результате атаки FPV-дрона во время съемок репортажа и скончался от полученных травм. Еремин работал в зоне спецоперации с ее начала в феврале 2022 года.

Читайте также:

Стали известны детали гибели военкора «Известий»

Военный корреспондент «Известий» погиб в зоне проведения СВО

Захарова прокомментировала санкции Канады в отношении «Известий» и РЕН ТВ
#убийство
#санкции
#смерть
#медиа
#соболезнования
#семена
#захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шойгу анонсировал создание в Минобороны центра беспилотников и роботов
Шойгу: научно-производственный центр БПЛА и роботов появится в Минобороны
20 апреля 2024, 11:13

Фото: iStock/sfreestee

В министерстве обороны России создадут научно-производственный центр беспилотников и роботов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

В ходе посещения полигона Московского военного округа министр ознакомился с перспективными беспилотниками и стрелковым оружием.

Тогда он анонсировал создание в оборонном ведомстве научно-производственного центра, который будет представлять собой объединение нескольких предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством вооружения.

Ранее Шойгу посетил подмосковный конгрессно-выставочный центр «Патриот», где ему представили более 30 образцов перспективной военной техники.

Читайте также:

Главе МО РФ Шойгу продемонстрировали возможности российских БПЛА

Сергею Шойгу представили в Подмосковье более 30 образцов перспективной военной техники

Шойгу поручил дооснастить пулемётом нового штурмового робота
#сергей шойгу
#минобороны рф
#беспилотник
#робот
#центры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ВСУ назвали влияющий на судьбу Донецка ключевой рубеж
CNN: военные ВСУ назвали потерю Часова Яра серьезным сдвигом в судьбе Донецка
20 апреля 2024, 10:13

Фото: iStock/Olena_Z

Солдаты ВСУ назвали ключевой рубеж, потеря которого в значительной мере повлияет на судьбу Донецка. Таковым они считают город Часов Яр в ДНР. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что украинские боевики пытаются удержать основные населенные пункты под авиаударами, положение ВСУ на линии боевого соприкосновения в настоящее время оценивается в наиболее мрачном свете. Командир батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко сообщил, что переход под контроль ВС РФ Часова Яра позволит активнее наносить удары по Константиновке и Краматорску, что приведет к «серьезному сдвигу в судьбе Донецка».

Еще одной ключевой точкой в рядах ВСУ называют село Очеретино северо-западнее Авдеевки. По словам одного украинского офицера, после его потери жизненно важные логистические маршруты окажутся под огневым контролем России.

Ранее отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что массовое применение ВС РФ беспилотников осложнило положение украинской армии под Часовым Яром.

Читайте также:

Генерал ВСУ раскрыл, что произошло под Часовым Яром

Депутат Ивлев: удары ВСУ по России планируют в НАТО под руководством США

Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Запорожье
#бпла
#контроль
#маршруты
#село
#переход
#нато
#всу
#вс рф
#часов яр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти Запорожья заявили о повреждении объекта городской инфраструктуры
20 апреля 2024, 10:05

Фото: iStock/maki_shmaki

В подконтрольном Киеву Запорожье повреждён объект городской инфраструктуры, об этом сообщил назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своём Telegram-канале.

Куртев пишет, что некий объект городской инфраструктуры пострадал в результате удара. При этом, о каком именно объекте идёт речь — не уточняется.

Куртев также уточнил, что мирные жители, а также их дома не пострадали.

Напомним, по итогам референдума 2022 года Запорожская область вошла в состав Российской Федерации. Однако, киевский режим итоги референдума не признал и продолжил обстрелы региона. В настоящий момент под контролем России находится более 70 процентов Запорожской область, остальную же часть, включая город Запорожье, удерживают ВСУ.

Читайте также:

Депутат Ивлев: удары ВСУ по России планируют в НАТО под руководством США

«Общественное»: в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы

Главе МО РФ Шойгу продемонстрировали возможности российских БПЛА
#сво
#всу
#вс рф
#запорожская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Ивлев: удары ВСУ по России планируют в НАТО под руководством США
20 апреля 2024, 09:36

Фото: iStock/Michele Ursi

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что удары ВСУ по территории российских регионов планируются в НАТО под руководством США. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев имеет право наносить удары по военным целям на территории РФ, назвав такие удары легитимными.

По словам парламентария, Столтенберг признал, что Украина имеет законное право бить по целям на российской территории, поскольку Североатлантический альянс под руководством США как раз и планирует эти удары. Ивлев отметил, что данное высказывание генсека НАТО — это тот случай, в котором Столтенберг сказал правду.

Депутат рассказал, что на авиабазе Рамштайн инструкторы Альянса обучают украинских летчиков и специалистов ПВО, а на танковых полигонах НАТО боевики ВСУ обкатывают Abrams и Leopard.

Читайте также:

В НАТО пугают Европу «гибридной войной» с Россией

G7: Россия может закончить конфликт на Украине уже сегодня

Внучатый племянник Наполеона Мюрат предупредил об опасности конфликта с Россией
#сша
#россия
#конфликт
#украина
#депутат
#нато
#всу
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главе МО РФ Шойгу продемонстрировали возможности российских БПЛА
20 апреля 2024, 08:56

Фото: iStock/Michele Ursi

Министру обороны РФ Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа продемонстрировали возможности российских беспилотников и стрелкового оружия, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Министру обороны РФ представили линейку различных беспилотных летательных аппаратов, полезная нагрузка которых варьируется от 10 до 200 килограмм. В том числе, перспективный ударный квадрокоптер, оснащенный универсальными сбросами для использования различных типов боеприпасов в зависимости от решаемых задач и приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости», — сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Уточняется, что всё представленное оружие произведено из отечественных материалов, что позволяет в кратчайшие сроки приступить к серийному выпуску как беспилотных летательных аппаратов, так и стрелкового оружия.

Как сообщил Шойгу глава предприятия, уже сейчас возможно производить 30 подобных дронов в месяц, а в скором времени увеличить количество выпускаемых изделий в разы.

Также сообщается, что новое стрелковое оружие было разработано при участии российских снайперов, которые принимали участие в специальной военной операции на Украине.

Читайте также:

Подполье: ВС РФ ударили по складу с боекомплектом в пригороде Одессы

G7: Россия может закончить конфликт на Украине уже сегодня

Внучатый племянник Наполеона Мюрат предупредил об опасности конфликта с Россией
#сергей шойгу
#минобороны рф
#беспилотник
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф