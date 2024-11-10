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Российская Федерация сконцентрировала в Курской области группировку из 50 тысяч военнослужащих, информирует газета «The New York Times», ссылаясь на украинские и американские источники.
«Эта группа готовится к крупному наступлению, чтобы очистить Курскую область от ВСУ», — сообщает газета.
По данным издания, чтобы сформировать это мобильное соединение Россия не перебрасывала свои подразделения с востока Украины — это помогло Москве вести активные боевые действия на разных направлениях. Вооружённые силы Украины ожидают начало атаки в ближайшее время, передают информаторы NYT.
Военные из Соединённых Штатов Америки и разведывательные чиновники подчеркнули, что Вооружённые силы Российской Федерации активно укрепляют свои позиции в Курской области и в восточной части страны. В то время ВСУ преследуют неудачи из-за неспособности Киева решить проблему, связанную с численностью их бойцов.
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