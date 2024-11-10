Украинская армия атаковала РФ 84 беспилотниками

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10 ноября ВСУ нанесли массированный удар по Российской Федерации, информирует Минобороны РФ.
За 10 ноября на территорию России прилетело 84 воздушных объекта. Все беспилотные летательные аппараты сбиты или подавлены радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В Министерстве обороны отметили, что главная цель Вооружённых сил Украины — нанесение ущерба по объектам на московском направлении. Утром в Раменском районе Московской области уничтожили и подавили 34 беспилотника.
Помимо этого, 14 беспилотников перехватили или уничтожили над территорией Брянской, по семь — над территориями Орловской и Калужской, шесть — над территорией Курской и два над территорией Тульской областей.
Ранее сообщалось, что в районе подмосковного Раменского после падения летевшего на Москву БПЛА был поврежден автомобиль, который стоял рядом с местом происшествия.
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В Министерстве обороны отметили, что главная цель Вооружённых сил Украины — нанесение ущерба по объектам на московском направлении. Утром в Раменском районе Московской области уничтожили и подавили 34 беспилотника.
Помимо этого, 14 беспилотников перехватили или уничтожили над территорией Брянской, по семь — над территориями Орловской и Калужской, шесть — над территорией Курской и два над территорией Тульской областей.
Ранее сообщалось, что в районе подмосковного Раменского после падения летевшего на Москву БПЛА был поврежден автомобиль, который стоял рядом с местом происшествия.
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Ольга Енгалычева