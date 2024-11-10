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Украинская армия атаковала РФ 84 беспилотниками

Фото: istockphoto/ Dragon Claws

Фото: istockphoto/ Dragon Claws

10 ноября ВСУ нанесли массированный удар по Российской Федерации, информирует Минобороны РФ.
За 10 ноября на территорию России прилетело 84 воздушных объекта. Все беспилотные летательные аппараты сбиты или подавлены радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Министерстве обороны отметили, что главная цель Вооружённых сил Украины — нанесение ущерба по объектам на московском направлении. Утром в Раменском районе Московской области уничтожили и подавили 34 беспилотника.



Помимо этого, 14 беспилотников перехватили или уничтожили над территорией Брянской, по семь — над территориями Орловской и Калужской, шесть — над территорией Курской и два над территорией Тульской областей.

Ранее сообщалось, что в районе подмосковного Раменского после падения летевшего на Москву БПЛА был поврежден автомобиль, который стоял рядом с местом происшествия.

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#брянская область
Экс-глава МИД Австрии обвинила Украину в жестокости после атаки на Москву
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Атака дронов ВСУ была направлена на жилые районы
10 ноября 2024, 20:23

Фото: istockphoto.com/ru/NiseriN

Все дроны, которыми Киев атаковал Москву днем 10 ноября, были направлены на жилые районы. Об этом сообщила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале.
По ее словам, это была самая ожесточенная атака со стороны Украины с начала конфликта.

Согласно информации Минобороны России, украинские боевики в воскресенье, 10 ноября, попытались нанести массированный удар по российской гражданской инфраструктуре с применением 84 дронов. Все воздушные цели сбиты системами противовоздушной обороны.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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NYT: РФ сконцентрировала группировку из 50 тысяч бойцов под Курском
10 ноября 2024, 20:22

Фото: istockphoto/ Anna_Anikina

Российская Федерация сконцентрировала в Курской области группировку из 50 тысяч военнослужащих, информирует газета «The New York Times», ссылаясь на украинские и американские источники.
«Эта группа готовится к крупному наступлению, чтобы очистить Курскую область от ВСУ», — сообщает газета.

По данным издания, чтобы сформировать это мобильное соединение Россия не перебрасывала свои подразделения с востока Украины — это помогло Москве вести активные боевые действия на разных направлениях. Вооружённые силы Украины ожидают начало атаки в ближайшее время, передают информаторы NYT.

Военные из Соединённых Штатов Америки и разведывательные чиновники подчеркнули, что Вооружённые силы Российской Федерации активно укрепляют свои позиции в Курской области и в восточной части страны. В то время ВСУ преследуют неудачи из-за неспособности Киева решить проблему, связанную с численностью их бойцов.

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#военные
#страны
#всу
#курская область
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На Западе удивились происходящему в зоне СВО
Меркурис: ВСУ готовятся отступать из Курахово
10 ноября 2024, 18:55

Фото: istockphoto.com/ru/Leestat

ВСУ могут готовить отступление из Курахово из-за наступления российских войск. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
По его мнению, украинцы осознают, что Курахово потерян. Эксперт крайне удивлен, так как этот город является основой украинской обороны на юг Донбасса.

Меркурис добавил, ВС РФ активно продвигаются и в скором времени могут окружить Курахово. В Киеве понимают, что существует реальная опасность, что это произойдет, заключил аналитик.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Военный эксперт Козюлин перечислил цели налёта БПЛА ВСУ на Москву
10 ноября 2024, 18:34

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Налёт украинских беспилотников на Москву утром 10 ноября преследовал три основных цели. Об этом заявил военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
В беседе с изданием «ВЗГЛЯД» специалист напомнил, что на Украине беспрерывно наращивают производство БПЛА. Запад передаёт Киеву свои технологии, чтобы затем испытать их в боевой обстановке. Те разработки, которые не прошли апробацию в ходе конфликта с Россией, в дальнейшем не пользуются большим спросом у третьих стран. Таким образом, первая цель атаки — это проверка боевых качеств дронов, пояснил аналитик.

«Стоит также обратить временной промежуток, в течение которого сбивались беспилотники ВСУ. Это немногим более часа», — отметил Козюлин.

По мнению специалиста, это говорит о том, что в Киеве хотели прощупать возможные изменения в расположении систем российской ПВО. Понятно, что одиночным ударом защиту не пробить, поэтому противник атакует комплексно, пытаясь выявить слабые места в противовоздушной обороне.

Наконец, третья причина, по мнению эксперта, исключительно политическая. Этот массированный удар связан с дискуссиями о продолжении помощи Украине со стороны Запада после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Киев пытался продемонстрировать этой атакой, что у ВСУ по-прежнему есть серьёзные возможности, поэтому поддержку Украины следует продолжать и даже усиливать, заключил Козюлин.

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Опубликовали кадры уничтожения «Солнцепёком» ВСУ в Харьковской области
10 ноября 2024, 17:57

Фото: istockphoto/ Oleg Elkov

Министерство обороны России показало кадры уничтожения «Солнцепёком» бойцов украинской армии на территории Харьковской области.
Минобороны Российской Федерации сообщило, что во время разведки военнослужащие в районе одного из населённых пунктов Харьковской области обнаружили «скопление живой силы ВСУ в укрытии». После получения данных от разведки и дальнейшего их анализа было принято решение о том, что нужно совершить огневое воздействие на живую силу Вооружённых сил Украины.

«Расчетом тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» был нанесен удар термобарическими боеприпасами по укрытию украинских боевиков, в результате чего живая сила противника была уничтожена», — подчеркивает Министерство обороны России в своём Телеграм-канале.

Уничтожение укрытий с ​солдатами украинской армии фиксировали средствами объективного контроля в режиме реального времени.



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#контроль
#всу
#минобороны
#удар
#харьковская область
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В США рассказали, сколько территорий Украина потеряет к концу СВО
Экс-главком НАТО Ставридис: Украина потеряет 20% территорий к концу СВО
10 ноября 2024, 17:24

Фото: istockphoto.com/ru/Silent_GOS

Бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис заявил, что Украина потеряет порядка 20% территорий по итогам специальной военной операции. Об этом сообщает CNN.
Согласно его мнению, это означает, что большая часть земель останется за Киевом. Также Украина может сохранить контроль над ресурсами, отметил Ставридис.

Он утверждает, что в ближайшее время Киеву будет предоставлен путь к членству в Североатлантический альянс (НАТО). Переговоры о прекращении огня и окончательном урегулировании конфликта займут несколько месяцев, заключил экс-главком НАТО.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#переговоры
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Расчет БПЛА уничтожил разведгруппу ВСУ в районе Работино в Запорожской области
10 ноября 2024, 16:25

Фото: istockphoto.com/ru/Olena_Z

Расчет БПЛА гвардейского соединения ВС РФ уничтожил в районе населенного пункта Работино в Запорожской области разведгруппу ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости начальник расчета с позывным «Вохан».
Отмечается, что умелые и слаженные действия воздушного разведчика и ударного БПЛА позволили ликвидировать группу противника. По словам «Вохана», ВСУ пытались уйти, однако российские бойцы их не выпустили.




Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#запорожская область
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Командир БАРС-9: Петропавловка перешла под полный огневой контроль войск РФ
10 ноября 2024, 15:27

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Населённый пункт Петропавловка в Купянском районе Харьковской области находится под полным огневым контролем российских войск. Об этом сообщил командир смешанного артиллерийского дивизиона добровольческого отряда БАРС-9 с позывным Сварожич.
В разговоре с РИА Новости российский военный подчеркнул, что все пути снабжения контролируются войсками РФ и простреливаются, поэтому ротация частей ВСУ и подвоз боеприпасов практически невозможны. Любая техника, которая пытается проехать, уничтожается плотным артиллерийским огнём. По словам офицера, всё снабжение, которое могут получить украинские войска в Петропавловке, это то, что доставляется пешком, группами по два-три человека.

Сварожич также рассказал, что противник совсем перестал контратаковать, но не отступает и явно намерен держать оборону до последнего. По словам командира БАРС-9, ВСУ пытаются оборонять даже полуразрушенные укреплённые опорные пункты и блиндажи.

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#всу
#вс рф
#удар
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Экс-полковник СБУ Стариков: Трамп поручит Вэнсу решать вопросы по Украине
10 ноября 2024, 14:11

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Вновь избранный президент США Дональд Трамп не будет сам заниматься вопросами мирного урегулирования украинского кризиса. Он поручит это будущему вице-президенту Джей-Ди Вэнсу.
Такое мнение высказал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков. На своём YouTube-канале он предположил, что именно вице-президенту будут делегированы полномочия по взаимодействию с главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросам мирного урегулирования на Украине. Сам же Трамп будет в основном заниматься Ближним Востоком.

По словам офицера, не стоит ожидать, что боевые действия прекратятся в ближайшем будущем. Однако не исключено, что США предпримут определённые шаги в направлении политического и дипломатического разрешения кризиса. Стариков считает, что этого можно ожидать после инаугурации Трампа, то есть не ранее 20 января.

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